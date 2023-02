Veja programação dos desfiles da Ala Ursas nesta segunda-feira (20) – Jornal da Paraíba

Compartilhe















O Carnaval Tradição de João Pessoa acontece há mais de 100 anos, envolvendo diversos grupos carnavalescos da capital. Um deles é a ala ursa, que volta a desfilar pela avenida Duarte da Silveira, a Beira Rio, após dois anos, por conta da pandemia de Covid-19. O desfile está marcado para a segunda-feira (20), a partir das 17h30 (veja a programação abaixo).

Antes das apresentações dos grupos principais, três agremiações carnavalescas vão desfilar com participações especiais. A partir das 17h30, os grupos Nação Maracatu Pé de Elefante, Urso Selvagem e Urso Treme Terra entram na avenida.

Depois disso, os desfiles principais da competição vão acontecer. A expectativa para o horário de entrada dos grupos na avenida é a partir das 19h, mas isso pode sofrer alterações por conta das apresentações anteriores.

Veja abaixo os grupos que vão desfilar na Ala Ursas

Urso Alegria do Panda

Urso Branco do 13

Urso Anos Dourados

Urso Preto do Padre Zé

Urso Branco & Cia de Mandacaru

Urso Santa Cruz

Urso Amigo e Batucada

Urso Celebridade

Urso Panda

Urso Solitário

Urso da Paz

Urso Gavião

Urso Sem Lenço Sem Documento

Urso Jamaica

Ala Ursas

A ala ursa é uma manifestação cultural carnavalesca em que o personagem principal do desfile dos grupos é um urso, ou outro animal em alguns casos, acompanhado por uma bateria.

Nas ruas, o personagem principal é representado por uma pessoa vestindo uma fantasia feita de materiais como estopa, sacos plásticos, veludo, pelúcia ou agave e uma máscara de papel-machê. Junto com outros colegas nos instrumentos de percussão, um dos objetivos é pedir dinheiro durante o carnaval. Os grupos são formados por pessoas das comunidades, que produzem as fantasias dos ursos e os figurinos da bateria.

Participam dos desfiles grupos que são formados por pessoas de diversos bairros da capital. Além disso, inclusive, agremiações de cidades da região metropolitana também podem participar da competição, que existe.

