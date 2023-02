Samba-enredo da Dragões é muito bom e Cícero conseguiu dar a visibilidade que queria a João Pessoa – Jornal da Paraíba

Compartilhe















Os opositores do prefeito Cícero Lucena (PP) não vão admitir, mas é fato que o samba-enredo da Escola de Samba Dragões da Real é incrível, o desfile foi muito bom e o gestor conseguiu dar a visibilidade que queria a João Pessoa.

Pelo menos, para o trade turístico, o resultado da “aparição” parece excelente. Agora, é saber se essa euforia se reverterá em números de visitantes, pacotes de turistas de São Paulo e de outros estados para João Pessoa.

Quem defendeu o projeto lembrou, principalmente, dos possíveis resultados para o turismo.

A prefeitura patrocinou a Dragões com R$ 1 milhão. Outros recursos foram usados em diárias para pagar auxiliares que foram a São Paulo, antes e no dia do desfile.

Por outro lado, obteve muitos espaços espontâneos em veículos nacionais, que fizeram reportagens, registros do trabalho da Escola e da homenagem feita à capital paraibana. Visibilidade ampliada pelas redes sociais.

A Escola, avenida, colocou não só João Pessoa, mas a Paraíba, no centro do Carnaval paulista. Nas alas e figurinos, destacou a bandeira da Paraíba, nossas raízes culturais, as quadrilhas juninas, o algodão colorido, o verde da Mata Atlântica, o bloco Muriçocas, a fé, o mar e a posição geográfica privilegiada. Fez bonito e, de fato, encheu o coração de muitos paraibanos de orgulho.

A Dragões está na disputa e tem muita gente com os dedos cruzados. O objetivo de exaltar, cantar e valorizar nossa cidade, pelo menos no Carnaval paulista, foi atingido.

Sobre o pré-carnaval e carnaval daqui, que precisa de mais… isso fica pra outra conversa.

Claudio Lira disse: 20 de fevereiro de 2023 às 11:37 Se a intenção fosse divulgar a cidade, haveria mais investimentos na própria cidade. O que vemos em João Pessoa é um descaso generalizado em todos os setores. O mínimo não está sendo feito. João Pessoa não tem uma iluminação boa, a cidade está no escuro e isso favorece os assaltos constantes, na saúde falta o básico, infraestrutura precária. Não pode o prefeito pensar apenas em reeleição. Não adianta “vender” João Pessoa para o Brasil se aqui o Centro Histórico está abandonado, o turista não se sente seguro e quem mora espera que os serviços básicos funcionem. É preciso cuidar de João Pessoa primeiro para oferecer condições dignas às pessoas. Responder

