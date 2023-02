Carnaval Tradição

Escolas de samba, tribos indígenas e clubes de frevo encantam público na segunda noite de desfile

20/02/2023 | 08:00 | 113

O Carnaval Tradição de João Pessoa, em sua segunda noite, neste domingo (19), levou muitas cores, alegria, coreografias e passos sincronizados das tribos indígenas e clubes de frevo, aplaudidos pelo público que lotou as arquibancadas. Mas foram as escolas de samba as mais esperadas. Pavão de Ouro, do bairro São José; Malandros do Morro, da Torre; Império do Samba, do Roger; e a Unidos do Roger encantaram público e jurados que acompanharam os desfiles na Avenida Duarte da Silveira. Nesta segunda-feira (20) tem ala ursa a partir das 19h.

Para o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, se confirma a expectativa de um grande sucesso do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias, passando pelo Folia de Rua, até estas noites do Carnaval Tradição. “O público sempre presente, intenso e, os carnavalescos, mais dedicados, empolgados e comprometidos com suas agremiações”, destacou.

Ele observou que há uma renovação nas tribos indígenas, com a chegada de jovens e crianças, assim como a renovação nas escolas de samba que, este ano, ganharam estatura. “O Carnaval de João Pessoa está caminhando para se tornar ainda mais forte, revelando toda a potência que tem. Expectativa totalmente confirmada de um Carnaval de sucesso”, frisou.

Nas arquibancadas ou em pé, próximo ao gradil, o público foi só elogios ao evento. “Eu estava numa expectativa muito grande pela volta do nosso Carnaval Tradição. Foram dois anos sem essa festa linda, que fez muita falta, mas agora está bom demais, graças a Deus”, declarou a dona de casa Josefa Coutinho de Lira.

A estudante Vanessa Evelyn Soares da Silva estava com a família na avenida para acompanhar os desfiles. “Eu estou maravilhada com tudo isso. Amo Carnaval e, desde pequenininha, venho todo ano. É muito bom e este ano está lindo demais”, contou ela que já havia acompanhado a primeira noite.

Para a dona de casa Marise Rodrigues, todas as agremiações estão de parabéns, cada uma com sua beleza e seus detalhes. Ela afirmou que todo ano confere os desfiles e lamentou o tempo da pandemia, quando não houve festa. “Eu gosto de Carnaval e todo ano estou aqui. Ficamos um tempo sem a festa, mas agora voltou e é uma paixão tão grande que eu faço questão de sair de casa só para ver. Está muito lindo”, elogiou.

Que o diga o aposentado Mário Vieira. Ele confessou que nunca tinha ido assistir ao desfile do Carnaval de João Pessoa e se impressionou com o que viu. “Estou achando tudo muito bom, bem animado. Vou acompanhar até o final. Vim no primeiro dia e fiquei até a última agremiação. Vim hoje também e vou voltar para ver as ala ursas”, declarou entusiasmado.

Este ano, o Carnaval Tradição completa 108 anos de história. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope) e Liga Carnavalesca, conta com o apoio do Governo da Paraíba.

Carnaval Tradição – Neste domingo (19), a abertura ficou sob a responsabilidade do maracatu As Calungas. Em seguida, desfilaram quatro tribos indígenas: Tupi Guanabara, de Água Fria; Tupi Guarani, de Mandacaru; Tabajara, do Cristo; e Africanos, do Cristo; três clubes de frevo: Bandeirantes, da Torre; São Rafael Frevo e Folia; e Piratas de Jaguaribe; além de quatro escolas de samba – Pavão de Ouro, do bairro São José; Malandros do Morro, da Torre; Império do Samba, do Roger; e a Unidos do Roger.

Premiação – A Prefeitura de João Pessoa vai premiar os vencedores do Carnaval Tradição. Os primeiros colocados em cada categoria recebem R$ 7 mil, além de troféus e certificados. Os segundos lugares levam R$ 4 mil e os terceiros R$ 3 mil.

O Carnaval 2023 conta ainda com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e de Saúde (SMS), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Programação desta segunda-feira (20)

Desfile das Ala Ursas

Avenida Duarte da Silveira (Beira Rio)

Participação especial – 17h30

Nação Maracatu Pé de Elefante

Urso Selvagem

Urso Treme Terra

Competição

Urso Alegria do Panda – 19h

Urso Branco do 13 – 19h25

Urso Anos Dourados – 19h50

Urso Preto do Padre Zé – 20h15

Urso Branco & Cia de Mandacaru – 20h40

Urso Santa Cruz – 21h05

Urso Amigo e Batucada – 21h30

Urso Celebridade – 21h55

Urso Panda – 22h20

Urso Solitário – 22h45

Urso da Paz – 23h10

Urso Gavião – 23h35

Urso Sem Lenço Sem Documento – 00h

Urso Jamaica – 00h25