Sevilla x PSV Eindhoven: ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022/23, QUINTA (16/02)

O jogo entre Sevilla x PSV Eindhoven acontece QUINTA (16/02) às 17 hs. O mandante da partida Sevilla QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022 – 2023.

Sevilla x PSV Eindhoven AO VIVO AQUI

Mais um jogo da Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2021 – 2022. A competição que é a segunda mais importante de clubes da Europa, claro, perde apenas para a Champions League, começa EM AGOSTO DE 2021 em sua fase de playoffs e mais tarde chega à fase de Grupos. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Entretanto, se você acredita que a competição não é tão atrativa quanto a Champions, se engana. Grandes equipes estão na disputa, dentre elas. Não dá para perder um único jogo. Confira a tabela desta semana de jogos.

NOTÍCIAS E ESCALAÇÕES

Sevilla Bounou; Nianzou, Bade, Gudelj; Navas, Fernando, Gueye, Acuna; Suso, Torres; En Nesyri

PSV Eindhoven Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Hazard; De Jong

PALPITE

14:15 Barcelona 2 x1 Manchester United 14:45 Shakhtar Donetsk 1 x1 Rennes Segunda fase 14:45 Ajax 1 x 0 Union Berlin Segunda fase 14:45 RB Salzburg 0 x 1 Roma Segunda fase 17:00 Juventus 3 x 0 Nantes Segunda fase 17:00 Sporting 2 x 1 Midtjylland Segunda fase 17:00 Bayer Leverkusen 2 x1 Monaco Segunda fase 17:00 Sevilla 1 x 0 PSV Eindhoven Segunda fase

TRANSMISSÕES DA ESPN E DISNEY PLUS

14:15 Barcelona x Manchester United 14:45 Shakhtar Donetsk x Rennes Segunda fase 14:45 Ajax x Union Berlin Segunda fase 14:45 RB Salzburg x Roma Segunda fase 17:00 Juventus x Nantes Segunda fase 17:00 Sporting x Midtjylland Segunda fase 17:00 Bayer Leverkusen x Monaco Segunda fase 17:00 Sevilla x PSV Eindhoven Segunda fase

Onde ASSISTIR Sevilla x PSV Eindhoven Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022 – 2023 QUINTA (16/02)

A competição será transmitida pela ESPN no Brasil (A FOX também pode transmitir algumas partidas). O Grupo Disney renovou até 2024 com a competição da UEFA para transmissões para o Brasil. Entretanto, este ano há novidades para o Brasil. O SBT, assim como na Champions League, também assinou contrato no mesmo período com a UEFA e terá o direito de transmissão para o Brasil em TV Aberta. Entretanto, as novidades não param por aí.

A TV Cultura, também fará transmissões de jogos, subcontratando o SBT. A Liga da Europa 2021/2022, que reúne grandes times europeus, terá uma boa variedade de jogos para o país e o torcedor não pode perder. Sem contar que, os times melhores classificados na Champions, mas que não passarem para a fase de Oitavas de Final, também integram o rol de equipes para a disputa do segundo maior título da Europa. Fique Ligado aqui no MRNews e não perca um único jogo.

Além da Liga Europa, o SBT possui a Libertadores até 2022, a Liga dos Campeões até 2024 e deve anunciar em breve os direitos da Copa América deste ano, tornando-se também será responsável pelo pay-per-view da competição. TIMES QUE ESTÃO NA DISPUTA: Roma Manchester United Arsenal PSV

Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2021 – 2022

Assim, o Sevilla, da Espanha ainda é o maior campeão desta competição que está em sua 51ª edição, na versão 2021-2022. Portanto, a equipe tem 6 títulos e, era o atual campeão, mas foi desbancado para o VILLAREAL, que conquistou seu primeiro título. Em segundo lugar estão Internazionale, Juventus (Itália), Liverpool (ING) e Atletico de Madrid com três títulos.

A competição começa em AGOSTO de 2021, e só termina em 2023, com a disputa da SUPERCOPA DOS CAMPEÕES, disputa entre o Campeão da Champions e desta competição. Tudo começa com uma disputa de PLAYOFFS e passa para a fase de grupos. Portanto, relembre a final da Liga da EUROPA de 20/21

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: