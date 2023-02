ASSISTIR AO VIVO Manaus x Princesa do Solimões COM IMAGENS COPA VERDE 2023, HOJE (22/02)

A partida entre Manaus x Princesa do Solimões é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (22/2) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Manaus como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA. Em 2022, ainda há uma negociação nos meios de transmissão, mas já se sabe que acontecerão em multiplataformas. Assim que a CBF divulgar as plataformas de transmissão, o SITE irá anunciar.

AO VIVO

JOGOS DE HOJE

20:00 Paysandu x Real Ariquemes Oitavas de final 20:00 Goiásx União Rondonópolis Oitavas de final 21:00 Brasiliense x Tocantinópolis Oitavas de final 21:00 Manaus x Princesa do Solimões Oitavas de final

Prováveis escalações

BREVE

Como informado, os jogos da Copa Verde, poderão ter transmissão pelo MyCujoo, DAZN Youtube dos times, TV CBF e outras plataformas. Confira.

PALPITES20:00 Paysandu 2 x 0 Real Ariquemes Oitavas de final 20:00 Goiás 2 x 1 União Rondonópolis Oitavas de final 21:00 Brasiliense 1 x 0 Tocantinópolis Oitavas de final 21:00 Manaus 2 x 1 Princesa do Solimões Oitavas de finalMyCujoonãoTV CUlturaNÃODAZNSIMGE.comNarração ao vivo

A COPA VERDE

A Copa Verde de Futebol é uma competição regional brasileira disputada desde 2014, entre equipes da Região Norte e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo.

Organizada pela CBF, o torneio tem formato similar ao da Copa do Brasil, com partidas de ida e volta, em mata-mata, utilizando oito datas do calendário oficial do futebol brasileiro.

Nas duas primeiras edições, o campeão do torneio ganhou uma vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Posteriormente a competição garantiu vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil até 2019. Atualmente, a competição assegura ao vencedor uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

O atual campeão é o PAYSANDU.

História

O torneio nasceu a partir da proposta de se fazer uma competição regional, como a Copa do Nordeste, para clubes da Região Norte – por isso o nome do torneio faz alusão à Floresta Amazônica. Logo, foi decidido ampliar o torneio para clubes do Centro-Oeste e do Espírito Santo (que participava da antiga Copa Centro-Oeste).

REGULAMENTO DA COPA VERDE 2022/2023

Regulamento A Copa Verde é realizada com cinco fases. Primeira fase, oitavas e quartas de final, semifinal e a grande final. Na primeira fase e nas oitavas, é jogo único. A partir das quartas, tem ida e volta, assim como na final. O mandante será o time melhor posicionado no ranking nacional de clubes da CBF.

Alguns dos times que vão disputar a Copa Verde: Paysandu-PA, Vila Nova-GO, Luverdense-MT, Rio Branco-AC, Brasiliense, Gama, Atlético-AC, Remo-PA, Atlético-GO e Cuiabá-MT.

Todos os times: Acre: Galvez, Rio Branco e Atlético-AC Amazonas: Manaus e Penarol Amapá: Ypiranga-AP Distrito Federal: Brasiliense e Gama Espírito Santo: Rio Branco e Rio Branco Venda Nova Goiás: Atlético-GO, Goiás e Vila NovaCONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Mato Grosso: Cuiabá, Luverdense e Nova Mutum Mato Grosso do Sul: Aquidauanense e Águia Negra Pará: Castanhal, Paysandu e Remo Roraima: São Raimundo Rondônia: Real Ariquemes Tocantins: Palmas.

