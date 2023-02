AGENDA DE JOGOS DE QUARTA (15/02) ONDE ASSISTIR Copa do Nordeste, Estaduais, CHAMPIONS, BORUSSIA DORTMUND – BOLA ROLANDO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

JOGOS DE QUARTA (15/02)

Taça Libertadores

21:00 El Nacional x Nacional Potosí Primeira fase

Liga dos Campeões

17:00 Club Brugge x Benfica Oitavas de final 17:00 Borussia Dortmund x Chelsea Oitavas de final

Campeonato Paulista

15:00 Água Santa x Bragantino Rodada 9 19:30 Guarani x São Bernardo Rodada 9 20:30 Portuguesa x Ferroviária Rodada 9 21:35 São Paulo x Inter de Limeira Rodada 9

Campeonato Carioca

21:10 Volta Redonda x Flamengo Rodada 8

Campeonato Inglês

16:30 Arsenal x Manchester City Rodada 12

Campeonato Espanhol

17:00 Real Madrid x Elche Rodada 21

Amistosos

19:00 GAS x Primavera-RR Amistosos de clubes

Campeonato Amazonense

15:30 Amazonas x Operário-AM Rodada 6 15:30 Manauara x Manaus Rodada 6 15:30 Rio Negro-AM x Iranduba Rodada 6

Campeonato Brasiliense

15:30 Ceilândia x Brasília Rodada 5 20:30 Gama x Santa Maria Rodada 5

Campeonato Capixaba

16:00 Serra x Atlético Itapemirim Rodada 6 18:45 Rio Branco-ES x Real Noroeste Rodada 6

Campeonato Catarinense

19:00 Camboriú x Criciúma Rodada 8 21:00 Figueirense x Barra-SC Rodada 8

Campeonato Goiano

19:30 Aparecidense x Vila Nova Rodada 11 19:30 Anápolis x Grêmio Anápolis Rodada 11 19:30 Atlético-GO x Goianésia Rodada 11 19:30 CRAC x Inhumas Rodada 11 19:30 Goiânia x Iporá Rodada 11 19:30 Morrinhos x Goiás Rodada 11

Campeonato Maranhense

19:00 Chapadinha x São José-MA Rodada 3

Campeonato Mato-Grossense

19:00 Luverdense x Mixto-MT Rodada 7 19:30 Dom Bosco x Cacerense Rodada 7 19:30 Operário VG x Academia Rodada 7 19:30 União Rondonópolis x Sport Sinop Rodada 7

Campeonato Paraense

15:30 Cametá x Itupiranga Rodada 3 15:30 Castanhal x São Francisco-PA Rodada 3 15:30 Caeté x Independente-PA Rodada 3 20:00 Águia de Marabá x Remo Rodada 3

Campeonato Paraibano

19:30 Sousa x Auto Esporte-PB Rodada 1

Campeonato Paranaense

19:15 Aruko x Azuriz Rodada 10 20:00 Coritiba x Londrina Rodada 10 21:30 Foz do Iguaçu x Operário-PR Rodada 10

Campeonato Paulista Série A2

15:00 Juventus-SP x Oeste Rodada 10 15:00 Monte Azul x Comercial-SP Rodada 10 19:30 Noroeste x São Caetano Rodada 10 20:00 Portuguesa Santista x Primavera-SP Rodada 10 20:00 Velo Clube x Taubaté Rodada 10 20:00 Novorizontino x Rio Claro Rodada 10 20:00 XV de Piracicaba x Lemense Rodada 10

Campeonato Paulista Série A3

15:00 Votuporanguense x Marília Rodada 8 15:00 Desportivo Brasil x São José-SP Rodada 8 15:00 EC São Bernardo x Audax-SP Rodada 8 15:00 Rio Preto x Matonense Rodada 8 18:00 Red Bull Bragantino II x União Suzano Rodada 8 19:00 Sertãozinho x Grêmio Prudente Rodada 8 20:00 Bandeirante-SP x Barretos Rodada 8 20:00 Itapirense x Capivariano Rodada 8

Campeonato Piauiense

16:00 Parnahyba x Altos Rodada 9 19:00 River-PI x 4 de Julho Rodada 9

Copa do Nordeste

19:30 Sergipe x Vitória Rodada 3 21:30 Náutico x Fluminense-PI Rodada 3 21:30 ABC x Sampaio Corrêa Rodada 3

MÉXICO Liga MX – Encerramento

22:05 Guadalajara x Tijuana LIVE 22:05 Monterrey x Querétaro

