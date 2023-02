Serviço preventivo

Sedurb realiza poda de árvores em ruas e avenidas onde terão desfiles de blocos

13/02/2023 | 16:00 | 71

Visando garantir a segurança de foliões e também condutores, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) vem intensificando o serviço de podas de árvores nos locais de percurso e concentração de blocos carnavalescos que integram o projeto Folia de Rua.

De acordo com o secretário Fábio Carneiro, as intervenções são necessárias para evitar eventuais queda de galhos, como também melhorar a visibilidade dos condutores, principalmente daqueles que estarão nos trios elétricos. O gestor explicou que foram feitas podas preventivas e corretivas, proporcionando mais segurança a quem trafegar pelas ruas e avenidas que recebem as atrações. “Esse é um trabalho que realizamos de forma rotineira ao longo do ano e que agora intensificamos a pedido dos blocos participantes do Folia de Rua, garantindo mais segurança e tranquilidade a todos”, disse.

O diretor de Paisagismo, Jair Soares, destacou a importância da ação, sobretudo por conta do grande número de pessoas reunidas nesses locais por onde os blocos passam. “Estamos atendendo a demandas de toda a cidade e cuidando para realizar uma grande festa de Carnaval nesse retorno pós-pandemia”, disse.

Como solicitar o serviço? – O serviço de podas de árvores pode ser solicitado à Secretaria de Meio Ambiente (Semam) através do telefone 98645-8430, de segunda a quinta-feira, das 8h às 14h. A partir da solicitação da população, será direciona equipes especializadas para vistoriar a área, que vão emitir um laudo técnico para a Sedurb, com a especificação adequada de como o serviço deve ser executado de maneira segura para a população e para a espécie. Já o serviço de recolhimento dos galhos é feito pelas equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).