ASSISTIR AO VIVO Taubaté x Rio Claro COM IMAGENS Campeonato Paulista A2 de 2023, HOJE (25/01) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Taubaté x Rio Claro acontece HOJE (25/01) às 20 HS. O mandante da partida é Taubaté que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A2 de 2023 DE futebol, competição que está agitada e concorrida.

JOGO AO VIVO COM IMAGENS 20:00 Taubaté x Rio Claro Rodada 4

A partida válida pelo Campeonato Paulista A2 é transmitida pela FPF, que detém os direitos de transmissão. A mesma Federação também disponibiliza o sinal dos jogos pela plataforma MyCujoo, mas é necessário fazer um cadastro no paulistaoplay . Já a transmissão do Paulistão A1 e A2 ainda tem seus direitos vinculados à Globo (e GloboPlay) que transmite em TV aberta e pelo PREMIERE, além do Sportv.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir Taubaté x Rio Claro pelo Campeonato Paulista A2 HOJE (25/01) às 20 hs

Confira a seguir onde você poderá acompanhar esta partida ao vivo e online, via de regra, na FPF TV, também no PAULISTÃO PLAY, onde você pode se cadastrar gratuitamente e assistir as partidas do A2 e A3. O MRNews também transmite, em parceria com o MyCujoo, algumas partidas. Por fim, o Grupo Globo, em especial o SPORTV também transmite partidas. Fique atento aqui no site para conferir onde ver.

PALPITES Campeonato Paulista Série A2

15:00 Primavera-SP 0 x 1 Oeste Rodada 4 19:00 Ponte Preta 2 x 0 Monte Azul Rodada 4 19:30 Noroeste 2 x 1 Juventus-SP Rodada 4 20:00 Velo Clube 1 x 1 Linense Rodada 4 20:00 Comercial-SP 0 x 1 Portuguesa Santista Rodada 4 20:00 Taubaté 2 x 1 Rio Claro Rodada 4 20:00 São Caetano 2 x 0 XV de Piracicaba Rodada 4

Assim sendo, os jogos do Campeonato Paulista série A2, .podem ser assistidos pela FPF TV e PaulistãoPlay

A história do Paulista

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, aconteceu a primeira cisão no futebol paulista, que resultou na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

Paulistão A2

O Campeonato Paulista de Futebol da Série A2 de 2021, ou Paulistão A2 Sicredi 2021 por motivos de patrocínio, será a 76ª edição do campeonato equivalente ao segundo nível do futebol paulista. Os dois mais bem colocados serão promovidos para a Série A1, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3. O campeonato adotará o VAR a partir das quartas de final.

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/01/25/assistir-ao-vivo-taubate-x-rio-claro-com-imagens-campeonato-paulista-a2-de-2023-hoje-25-01

CategoriaFUTEBOL AO VIVO