Bolsa Família é pago para beneficiários com NIS final 4 nesta segunda (23)

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (23) a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 4. As datas seguirão o modelo do Auxílio Brasil, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

Neste ano, conforme a promessa feita pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o valor do benefício deve ser mantido em $ 600.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em 2023 – Foto: Ministério da Cidadania

Dúvidas sobre o pagamento

Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias.

O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício.

Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo do programa, da Caixa Econômica Federal, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

