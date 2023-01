ASSISTIR Vila Nova x Goiânia AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Goiano, HOJE (11/01), GOIANÃO 2023

O jogo entre Vila Nova x Goiânia e acontece HOJE (11/01) às 19:30 hs. O mandante da partida é o Vila Nova busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Goiano de 2023. Role a tela e assista aqui mesmo no MRNews

AO VIVO COM IMAGENS AQUI

A TV Brasil Central vai transmitir os jogos do Campeonato Goiano de Futebol da Primeira Divisão de 2023. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta quinta-feira (22), dentro da programação do Brasil Central 24 Horas. Por meio de parceria com a Federação Goiana de Futebol (FGF), a TV da Agência Brasil Central obteve os direitos para transmitir, ao vivo, os jogos do Goianão no próximo ano. A notícia também é um presente para os torcedores goianos.

Após fechar parceria com o Governo de Goiás para a transmissão de jogos do Campeonato Goiano na TV aberta, a Federação Goiana de Futebol também firmou parceria com a plataforma de streaming DAZN para exibição das partidas. Dessa maneira, todos os seis jogos de cada rodada serão mostrados, afinal o canal FGF TV, no Youtube, também será utilizado.

Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES DO GOIANÃO

15:30 Inhumas 1 x 0 Anápolis Rodada 1 19:30 Goianésia 2 x 1 CRAC Rodada 1 19:30 Vila Nova 2 x 0 Goiânia Rodada 1

Onde assistir Vila Nova x Goiânia pelo Campeonato Goiano

Todos os jogos dos grandes do Goiás serão transmitidos pelo Pay Per View do Premiere. Este é serviço de assinatura da Globo.

JogoVila Nova x GoiâniaCanalTransmite?PREMIEREsimSPORTVNÃOGLOBOnãoFGF TVsimMRNEWSSIM AO VIVO

GOIANO 2023

O Conselho técnico do Campeonato Goiano de 2022, realizado no fim de novembro, definiu os rumos do torneio que abre a temporada do próximo ano. Na ocasião, os representantes dos 12 times participantes do campeonato estiveram presentes e, assim, as datas para o início e fim da temporada foram definidas, tendo início no dia 26 de janeiro e terminando no dia 03 de abril.

Regras do Goianão 2023

O Campeonato Goiano de 2022 terá o mesmo formato do deste ano. Sendo formado por dois grupos de seis integrantes, que se enfrentarão entre si. Com isso, os quatro melhores times de cada chave avançam para as quartas de final, em jogos de ida e volta. O pior time de cada grupo será rebaixado à Divisão de Acesso.

Os grupos e o mata-mata

O cabeça de chave do grupo A será o Grêmio Anápolis, pois ele foi o campeão, e o cabeça de chave do grupo B será o Vila Nova, que foi o vice campeão do campeonato deste ano.

O Grupo A é composto por Grêmio Anápolis, Goiás, Anápolis, Jatiense, Goianésia e Morrinhos. O Grupo B contará com Vila, Atlético-GO, Aparecidense, CRAC, Iporá e Goiatuba.

A formação das chaves levou em consideração a logística e o equilíbrio técnico e financeiro. Os confrontos das quartas de final serão assim: 1º grupo A x 4ª grupo B, 2º grupo A x 3º grupo B e 4º grupo A x 3º grupo B. Os melhores times das campanhas decidirão em casa.

Uma novidade interessante pode acontecer este ano. Existe a possibilidade das transmissões do campeonato Goiano 2022 ser transmitidos pelas redes sociais dos times mandantes. André Pitta, presidente da Federação Goiana de Futebol, não esteve presente na reunião, pois ele passou mal e teve de ser hospitalizado.

Os representantes dos times do campeonato Goiano de 2022 foram: Marlon Caiado – Anápolis, Elvis Mendes – Aparecidense, Rogério Souza Assis – Jataiense, Marcos Egídio – Atlético Goianiense, Luis Isaak hens – CRAC, Halei Menezes – Goiás, Marco Antonio- Goaianésia, Osvaldo Neto – Goiatuba, Raimundo Silva – Grêmio Anápolis, João Antônio Francisco – Iporá, Leandro Nato – Morrinhos e Hugo Jorge Bravo – Vila Nova.

História do Goianão

O Campeonato Goiano de Futebol, mais conhecido como Goianão é a competição organizada pela Federação Goiana de Futebol (FGF) para disputa do título estadual entre os clubes do estado brasileiro de Goiás, contando com times da capital e do interior. Teve como primeiro campeão o Atlético Clube Goianiense. O grabde campeão é o Goiás, com 28 títulos. Atlético e Vila Nova conquistaram o estadual por 15 vezes cada, e o Goiânia possui 14 conquistas.

