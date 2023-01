João Azevêdo anuncia nomes de auxiliares de seu segundo mandato como governador da Paraíba

Compartilhe















O governador João Azevêdo (PSB) anunciou na noite desta segunda-feira (16) mais nomes que irão compor o secretariado em seu segundo mandato. Dentre os nomes que passam a integrar a equipe está o de Rafaela Camaraense, que ficará à frente da nova Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, e o do tenente-coronel Marques Júnior, que assume a chefia da Casa Militar do Governador.

Permanecem nos cargos os secretários Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Virgiane Melo (executiva da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Roberto Paulino (secretário chefe de governo), Ronaldo Guerra (chefe de gabinete do governador), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional) e Fábio Barros (executivo da Comunicação Institucional).

A Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social continua sob o comando do secretário Jean Francisco Nunes. Lamark Donato ocupa a função de secretário executivo da Segurança e da Defesa Social. Os coronéis Sérgio Fonseca e Marcelo Araújo continuam nos comandos gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, respectivamente. José Ronildo de Souza e Lucas Severiano são os subcomandantes das corporações, e Jair Carneiro é o corregedor geral.

Letácio Guedes também foi confirmado como titular da Controladoria Geral do Estado, assim como Fábio Andrade na Procuradoria Geral do Estado e Paulo Márcio Madruga como adjunto na Procuradoria.

Gilmar Martins continua na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Petrônio Rolim é o secretário executivo de Parcerias Público-Privadas, e Ednaldo Joaquim (Júnior Caroé) é o secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual. Marialvo Laureano e Bruno Frade permanecem como secretários titular e executivo da Fazenda, respectivamente. Mário Sérgio Freitas é no ome anunciado para a secretaria executiva do Tesouro.

Denis Soares é o novo secretário executivo do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Zezinho do Botafogo fica como secretário da Juventude, Esporte e Lazer, e Harlen Vilarim é o executivo da pasta. Lídia Moura também foi confirmada na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana e Cristiana Almeida é a executiva da pasta.

Joaquim Hugo segue à frente da Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, e Rafael Lopes de Oliveira na secretaria executiva. Rosália Lucas está mantida como secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, e Fabrício Feitosa na Secretaria Executiva do Empreendedorismo.

A Secretaria de Saúde, já anunciada anteriormente, será comandada por Jhony Bezerra. Renata Nóbrega é a secretária executiva, e Arymatheus Reis, secretário executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde.

