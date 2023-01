Meio ambiente

Cícero Lucena participa do lançamento de programa que prevê a restauração dos corais paraibanos

17/01/2023 | 14:30 | 23

O prefeito Cícero Lucena participou, na manhã desta terça-feira (17), do lançamento do Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas da Paraíba (Preamar). O projeto é uma parceria do Governo do Estado e do Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB) e tem como objetivo a instalação de recifes artificiais marinhos e a restauração ecológica dos corais do Estado. A solenidade também contou com a participação do vice-prefeito, Leo Bezerra, e aconteceu na Fundação Casa de José Américo, em Cabo Branco.

“Tudo que se trata de preservação do meio ambiente é essencial, pois interfere diretamente na nossa qualidade de vida. O Governo do Estado adota esse projeto de forma pioneira e garantindo o suporte técnico que é o que traz este convênio com o IFPB. Tenho certeza que isso vai trazer grandes resultados”, afirmou o prefeito.

O governador João Azevêdo e a reitora do IFPB, professora Mary Roberta Meira Marinho, assinaram na ocasião um acordo de parceria. “Esse é um projeto que sempre nos despertou interesse, pois integra preservação ambiental e turismo. Estamos fazendo um investimento importante, de R$ 2,5 milhões, e a meta é que comece o quanto antes”, afirmou o governador.

O Programa será desenvolvido ao longo de quatro anos e tem como meta o lançamento de 10.000 blocos de recifes artificiais, possivelmente, em 10 pontos da plataforma continental rasa do Estado da Paraíba. As áreas serão definidas após a realização de estudos ambientais com a participação dos segmentos ligados ao turismo, pesca e navegação. Além disso, será definida uma área para mergulho temático e realizadas técnicas de restauração ecológica dos ambientes naturais de corais.