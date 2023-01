Sousa 1 x 1 Botafogo-PB: assista aos melhores momentos

Compartilhe















Jogando no Estádio Marizão, em Sousa, Botafogo-PB e Sousa empataram por 1 a 1 nas estreias dos dois clubes no Campeonato Paraibano Betino. O Alvinegro da Estrela Vermelha abriu o placar com gol de pênalti marcado por Vitor Braga no primeiro tempo. Na segunda etapa, foi a vez de Guilherme acertar um golaço de fora da área e empatar o jogo. Confira abaixo os melhores momentos do duelo.

