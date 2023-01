Afastado por doença, Alexandre Nero atualiza seu estado de saúde: ‘pior dor que já senti’

Alexandre Nero atualiza seu estado de saúde por meio das redes sociais: ‘pior dor que já senti’ 8 de janeiro de 2023

Nesses últimos dias, o ator e cantor Alexandre Nero teve que se afastar do trabalho por conta de um problema de saúde. No ar na novela Travessia, onde interpreta Stenio, que foi casado a personagem Helô, protagonizada pela atriz Giovanna Antonelli, Alexandre vem ganhando o grande público pela sua desenvoltura no papel. Muitos telespectadores que torcem pelo casal na trama notaram o sumiço do personagem do artista. Alexandre precisou ser afastado das gravações devido uma forte crise renal.

Segundo o portal de notícias UOL, o famoso precisou ficar repouso por um tempo para o corpo tentar se recuperar da enfermidade. Nas redes sociais, Alexandre acabou atualizando seus fãs e seguidores sobre seu estado de saúde, e desabafou como está enfrentando dias difíceis. Nero relatou que sentiu muita dor. “Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida”, lamentou o ator Global.

ESTADO DE SAUDE

Apesar do susto, o famoso garantiu que está melhor e que já voltou ao trabalho. Bem-humorado, o ator não perdeu a oportunidade de brincar com a situação e afirmou ser um “vaso ruim”. Ele também compartilhou uma matéria que falava seu estado de saúde e confirmou a crise renal.

Alexandre Nero faz desabafo sobre seu estado de saúde após crise renal

Na web, Alexandre publicou um poema conhecido do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade que se chama No Meio do Caminho e fez um trocadilho com o texto. Ele alterou a palavra caminho e a substituiu por rim para expor a situação que vem passando por causa do problema renal.

Morri mas passo bem.

Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já tô gravando de novo. Sou vaso ruim.

“No meio do rim tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do rim o Nunca me esquecerei desse acontecimento Na vida de meus ureteres tão fatigados” pic.twitter.com/ZzkV2o5D0e

— Nero (@alexnero) January 6, 2023

Os fãs do ator comemoraram a melhora de seu estado de saúde e repercutiram a informação. Na publicação de Nero, alguns internautas aproveitaram o momento para dar algumas dicas para o famoso cuidar de seu corpo e de sua saúde.

