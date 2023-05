AGENDA DE JOGOS DE HOJE (20/05) ONDE ASSISTIR MUNDIAL SUB-20, ARGENTINO, BRASILEIRÃO, EUROPEUS E MAIS

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS , MUNDIAL SUB-20, ARGENTINO, BRASILEIRÃO, EUROPEUS, MEXICANO, Paraense, Liga Conferência Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE SÁBADO (20/05)

Campeonato Brasileiro

16:00 Bahia x Goiás 18:30 Botafogo x Fluminense 18:30 São Paulo x Vasco

18:30 Bragantino x Athletico-PR Onde assistir? 18:30 Coritiba x Atlético-MG Onde assistir? 18:30 América-MG x Fortaleza Onde assistir? 21:00 Santos x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série B

16:00 Sport x Botafogo-SP 17:00 Ituano x Novorizontino 17:00 Sampaio Corrêa x ABC

Campeonato Brasileiro Série C

16:00 São Bernardo x Confiança Rodada 4 16:00 Altos x Ypiranga-RS Rodada 4 16:30 Figueirense x Aparecidense Rodada 4 19:00 CSA x Brusque Rodada 4 19:00 Botafogo-PB x Pouso Alegre

Campeonato Brasileiro Série D

15:00 Nova Iguaçu x Santo André Rodada 3 15:30 Ceilândia x Real Ariquemes Rodada 3 15:30 Real Noroeste x Vitória-ES Rodada 3 15:30 São Joseense x Hercílio Luz Rodada 3 16:00 Nacional-AM x Princesa do Solimões Rodada 3 16:00 Iguatu x Pacajus Rodada 3 16:00 Falcon x Sergipe Rodada 3 16:00 Interporto x Brasiliense Rodada 3 16:00 União Rondonópolis x Operário VG Rodada 3 16:00 FC Cascavel x Maringá Rodada 3 17:00 Cordino x Maranhão Rodada 3 17:00 Bahia de Feira x Retrô Rodada 3 17:00 ASA x Cruzeiro-AL Rodada 3 17:00 Anápolis x Iporá Rodada 3 17:00 XV de Piracicaba x CRAC Rodada 3 17:00 Ferroviária x Inter de Limeira Rodada 3 18:00 Portuguesa-RJ x Resende Rodada 3 19:00 Camboriú x Concórdia

Inglês

08:30 Tottenham x Brentford Rodada 37 11:00 Bournemouth x Manchester United Rodada 37 11:00 Fulham x Crystal Palace Rodada 37 11:00 Liverpool x Aston Villa Rodada 37 11:00 Wolverhampton x Everton Rodada 37 13:30 Nottingham Forest x Arsenal

Campeonato Espanhol

09:00 Girona x Villarreal Rodada 35 11:15 Athletic Bilbao x Celta Rodada 35 13:30 Almería x Mallorca Rodada 35 13:30 Getafe x Elche Rodada 35 16:00 Barcelona x Real Sociedad

Campeonato Italiano

10:00 Cremonese x Bologna Rodada 36 13:00 Atalanta x Hellas Verona Rodada 36 15:45 Milan x Sampdoria

Campeonato Alemão

10:30 Hoffenheim x Union Berlin Rodada 33 10:30 Hertha Berlin x Bochum Rodada 33 10:30 Schalke 04 x Eintracht Frankfurt Rodada 33 10:30 Werder Bremen x Colônia Rodada 33 13:30 Bayern de Munique x RB Leipzig

Campeonato Francês

12:00 Nantes x Montpellier Rodada 36 16:00 Lille x Olympique de Marselha

Campeonato Português

11:30 Santa Clara x Portimonense Rodada 33 11:30 Arouca x Chaves Rodada 33 14:00 Boavista x Braga Rodada 33 16:30 Famalicão x Porto

Campeonato Paulista Sub-20

10:00 Nacional-SP x Juventus-SP Rodada 6 10:00 Guarulhos x Flamengo-SP Rodada 6 10:00 Palmeiras x São José-SP Rodada 6 15:00 Rio Preto x Olímpia-SP Rodada 6 15:00 Mirassol x Tanabi Rodada 6 15:00 Araçatuba FC x Bandeirante-SP Rodada 6 15:00 José Bonifácio x Santacruzense Rodada 6 15:00 Tupã x Vocem Rodada 6 15:00 Comercial-SP x Batatais Rodada 6 15:00 Catanduvense x XV de Jaú Rodada 6 15:00 Taquaritinga x Novorizontino Rodada 6 15:00 Inter de Limeira x Lemense Rodada 6 15:00 Rio Claro x Velo Clube Rodada 6 15:00 Capivariano x Guarani Rodada 6 15:00 Rio Branco-SP x Independente-SP Rodada 6 15:00 Ponte Preta x Mogi Mirim Rodada 6 15:00 Aguaí x Itapirense Rodada 6 15:00 Desportivo Brasil x Ituano Rodada 6 15:00 Salto x Sharjah Brasil Rodada 6 15:00 Oeste x São Bento Rodada 6 15:00 Portuguesa x Ibrachina Rodada 6 15:00 São Paulo x Ska Brasil Rodada 6 15:00 Grêmio Osasco x Audax-SP Rodada 6 15:00 Joseense x Taubaté Rodada 6 15:00 ECUS x União Suzano Rodada 6 15:00 Santos x Mauaense Rodada 6 15:00 Jabaquara x EC São Bernardo Rodada 6 15:00 CA Bandeirante x Francana Rodada 6 15:00 Barcelona-SP x Bragantino

Campeonato Brasileiro Feminino

11:00 Palmeiras x Ferroviária Onde assistir? 11:00 Internacional x Bahia Rodada 12 15:00 Avaí/Kindermann x Corinthians Rodada 12 15:00 Real Brasília x Grêmio Rodada 12 16:30 Real Ariquemes x Ceará

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15:00 Taubaté x Botafogo Rodada 6 15:00 Vila Nova x UDA

Campeonato Brasileiro Feminino Série A3

15:00 Uberlândia x Mixto-MT Quartas de final 15:00 Remo x Recanto

Campeonato Carioca Série A2

15:00 Artsul x Gonçalense Rodada 2 15:00 Macaé x Americano Rodada 2 15:00 Olaria x America-RJ Rodada 2 15:00 Sampaio Corrêa-RJ x Cabofriense Rodada 2 15:00 Friburguense x Maricá FC

Campeonato Mineiro Módulo 2

15:00 Nacional de Muriaé x Itabirito Rodada 5 15:30 Aymorés x URT Rodada 5 16:00 Varginha EC x North

Campeonato Paranaense Segunda Divisão

15:30 Apucarana x Patriotas Rodada 4 18:30 Laranja Mecânica x PSTC

Campeonato Rondoniense

15:00 Porto Velho x Ji-Paraná

Copa Espírito Santo

15:00 Serra x Rio Branco VN 15:00 Nova Venécia x São Mateus Rodada 3 15:00 Capixaba x Sport-ES

Mundial Sub-20

15:00 Guatemala x Nova Zelândia Rodada 1 15:00 Estados Unidos x Equador Onde assistir? 18:00 Argentina x Uzbequistão Onde assistir? 18:00 Fiji x Eslováquia

ARGENTINA Liga Profissional

14:00 San Lorenzo x Instituto LIVE 21:30 Lanús x Newell’s Old Boys LIVE 21:30 Tigre x Atletico Tucuman –

CHILE Primeira Divisão

16:00 Nublense x Universidad de Chile 18:30 Everton x Copiapó LIVE 21:00 Universidad Católica x Union La Calera

COLÔMBIA Primeira A – Apertura – Quadrangular

19:00 Deportivo Pasto x Atletico Nacional 22:00 Independiente Medellín x Millonarios

MÉXICO Liga MX – Clausura – Playoffs

22:06 Monterrey x Tigres

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais