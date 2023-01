Atenção Básica

Prefeito entrega USF no bairro do José Américo e gestão chega à marca de 24 unidades reestruturadas e devolvidas à população

10/01/2023 | 12:04 | 35

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra entregaram, na manhã desta quarta-feira (10), a Unidade de Saúde da Família José Américo I, totalmente reestruturada. A unidade básica de saúde, localizada na Rua Leila Diniz, no bairro José Américo, atende uma média de 500 pessoas por mês dos cerca de 4.000 usuários cadastrados. Até o momento, 24 unidades já foram reformadas e entregues pela atual gestão.

“Nós ainda teremos 12 novas unidades básicas de saúde que totalizam 40 novas equipes de saúde da família para entregar. É um acréscimo de mais de 20% para que a gente possa acabar com essa história de área descoberta. Todas as unidades, independente do bairro em que ela esteja, serão feitas nesse novo padrão de qualidade”, revelou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra destacou os avanços que estão sendo feitos na área de saúde da Capital. “Nós encontramos as unidades de saúde da família numa situação muito crítica. E com muito esforço e dedicação de toda a equipe, estamos conseguindo mudar essa realidade. Então, é um motivo de muita alegria estar entregando mais essa unidade básica totalmente reformada para a população do José Américo”, disse.

Dentre as intervenções realizadas, estão a recuperação da coberta (com troca de telhas e manutenção do madeiramento), revitalização da fachada, pintura, instalação de cerâmica, nova instalação elétrica, revisão hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo.

“Com essa, nós completamos 24 unidades de saúde reformadas, revitalizadas e climatizadas. Além disso, todo material é entregue novo, como computadores e tablets para os agentes de saúde. É toda uma estruturação física e logística que melhora as condições de trabalho dos funcionários e de vida da população”, observou o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

A aposentada Irecê Régis da Silva, que mora no bairro José Américo, comemorou a inauguração da USF de sua região. “Sempre venho aqui no posto e eu amei essa reforma que fizeram. Estava precisando melhorar a estrutura física. Chega tá outro prédio. Sem falar nos atendimentos daqui, que eu me sinto em casa. Só tenho que agradecer”, disse.

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves, o vereador Odon Bezerra, além de secretários e gestores municipais.