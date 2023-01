Gervásio deve continuar como membro titular da principal Comissão da Câmara dos Deputados

Compartilhe















O deputado federal Gervásio Maia (PSB) deve continuar como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da, Câmara dos Deputados, a principal da Casa.

A recondução vai acontecer em fevereiro quando os deputados federais tomarão posse e os Comissões serão formadas.

O espaço é um dos mais disputados pelos parlamentares porque todos os projetos passam pela CCJ e o grupo, muitas vezes, define o ritmo de algumas votações que vão para o plenário.

Veja também Jhony Bezerra é nomeado secretário da Saúde da Paraíba

Gervásio deve garantir espaço por causa da relação boa, bom trânsito e confiança que foi estabelecida com os principais nomes do partido, atualmente, em Brasília.

Entre eles, os novos ministros de Lula, Flávio Dino (Justiça), Márcio França (Portos e Aeroportos), Alckmin (vice-presidente e Indústria).

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

ccj

Gervásio Maia

MEMBRO TITULAR

paraíba

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

