Limpeza urbana

Emlur mobiliza trabalho de 300 agentes na operação do Réveillon de João Pessoa

30/12/2022 | 18:30 | 25

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) mobiliza o trabalho de 300 colaboradores entre agentes, fiscais e motoristas na Operação Réveillon. A equipe será dividida em escalas e vai realizar os serviços de ações de coleta de resíduos sólidos, lavagem, varrição e catação na faixa de areia antes, durante e após a festa realizada no Busto de Tamandaré, na noite de sábado (31).

Nesta sexta-feira (30), os agentes já iniciaram o serviço de lavagem da calçadinha e da ciclofaixa da orla e das proximidades do Largo de Tambaú. A ação será repetida na manhã do sábado (31) e nas primeiras horas de 1º de janeiro, após a festa da virada, em um percurso do Cabo Branco ao Bessa.

A equipe noturna vai cuidar da coleta, varrição e catação de resíduos na faixa de areia. “A Emlur conta com o apoio da população em fazer o descarte dos resíduos produzidos durante a festa nos coletores, como contêineres e papeleiras, instaladas, inclusive, na faixa de areia e por toda a orla”, destaca o superintendente Ricardo Veloso. Ao amanhecer, por volta das 5h, a equipe diurna inicia os serviços de limpeza urbana.

Serviço contínuo – Os agentes de limpeza realizam diariamente, na orla, a catação na faixa de areia, varrição da calçadinha e da ciclofaixa e coleta dos resíduos domiciliares. Contudo, o serviço começa mais cedo no dia 1º, em razão da festa de Réveillon e a consequente produção de mais resíduos.

Os caminhões compactadores passam quatro vezes ao dia nas vias à beira-mar para recolher os resíduos da catação e varrição armazenados nos contentores dispostos ao longo da orla, além dos resíduos produzidos nos bares, restaurantes e quiosques.

A coleta de resíduos domiciliares também é diária nos bairros da região central da cidade: Centro, Tambiá, Roger, Varadouro, Trincheiras e Jaguaribe. O serviço não sofrerá nenhuma interrupção neste período de virada de ano.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 0800 083 2425, 3214 7628, 3218 7644 e 3214 7660. O contato com a Emlur também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, acessando o link.