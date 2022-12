Lucas Mendes exalta primeiro amistoso do Botafogo-PB na pré-temporada, contra o CSP

Compartilhe















Após ter feito o seu primeiro trabalho com cara de jogo, em um coletivo com os garotos do sub-20, o elenco profissional do Botafogo-PB já está focado no seu primeiro amistoso da pré-temporada. Será nesta quinta-feira com o CSP, clube que vai disputar também a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Segundo o lateral-direito do Belo, Lucas Mendes, o grupo já encara o duelo como algo “valendo”.

“É muito importante para nós esses amistosos. Tivemos um coletivo com os meninos da base, para gente sentir mais o campo grande, alargar o campo, trabalhar mais um, dois toques. A gente já encara como se fosse campeonato mesmo (o jogo com o CSP). Para muitos não importa muito, mas para nós que somos o maior da Paraíba, vale muito”, comentou o jogador.

Apesar de ter vários desafios antes das disputas da Série C do Campeonato Brasileiro, o grande objetivo da próxima temporada segue sendo o mesmo dos últimos anos. O acesso para a Série B. Coisa que Lucas Mendes sabe bem conquistar. Antes disso, no entanto, o ano já tem mata-mata pela Pré-Copa do Nordeste.

“Eu tenho quatro acessos. Um da D para a C e três da C para a B. Eu conheço bem a competição. Às vezes pode parecer fácil, mas depois afunila, e o Botafogo-PB tem tudo para conquistar o acesso. Quando a gente vem para cá, sabe da pressão, que tem corresponder para a torcida, para a diretoria. E sabendo que logo nos dois primeiros jogos é decisão da Pré-Copa do Nordeste. A gente está se preparando”, disse Lucas Mendes.

No dia 5 de janeiro, o Botafogo-PB encara o Retrô-PE pela Pré-Copa do Nordeste. O Belo vai em busca de uma das quatro últimas vagas na fase de grupos do Nordestão de 2023. Se passar pelo clube pernambucano, em jogo único no Almeidão, o Belo encara o vencedor de Santa Cruz e Caucaia, novamente em jogo único, no último mata-mata antes da fase de grupos.

Veja também Botafogo-PB empata sem gols em jogo-treino com garotos do sub-20

botafogo-pb

Campeonato paraibano

Copa do Brasil

Copa do Nordeste

série c

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Botafogo-PB

Botafogo-PB empata sem gols em jogo-treino com garotos do sub-20

Trabalho foi o primeiro desta pré-temporada com a cara de um ambiente de jogo.

Botafogo-PB

Moisés Egert avalia primeiras semanas de trabalho no Botafogo-PB e destaca evolução

Novo técnico botafoguense destaca evolução da equipe, mas lembra que reformulação no elenco foi profunda e que tempo será necessário para fazer do Belo um time competitivo em 2023.

Botafogo-PB

Meia Renatinho se apresenta ao Botafogo-PB e ressalta importância da pré-Copa do Nordeste

Atleta era o único dos anunciados pela diretoria do Belo que faltava chegar em João Pessoa para iniciar os trabalhos da pré-temporada.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter