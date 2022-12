Carnaval 2023

Homenagem da Dragões da Real a João Pessoa é destaque de programa nacional da TV aberta

11/12/2022

João Pessoa foi destaque, na madrugada deste domingo (11), no programa Seleção do Samba, exibido pela Rede Globo nacional e que está disponível no Globoplay. A reportagem aborda a escolha do samba-enredo ‘Voar, Voar, Voar’, que vai embalar a escola de samba Dragões da Real, de São Paulo, homenageando a cidade das acácias. O tema é ‘Paraíso Paraibano: João Pessoa, a Porta do Sol das Américas’. Com essa escolha, a expectativa da Dragões da Real é fazer o maior desfile de sua história, encerrando o Carnaval da capital paulista.

A letra, do carnavalesco Jorge Freitas, aborda a chegada do dragão, símbolo da agremiação, no paraíso paraibano, e ressalta que João Pessoa é a Capital mundial das quadrilhas juninas e também a cidade mais verde do Brasil.

Para fazer jus ao título de Porta do Sol, o enredo segue dando destaque a um privilégio que só tem quem mora em João Pessoa – ver diariamente o sol nascer primeiro na Ponta do Seixas, extremo oriental das Américas.

Conforme a reportagem, o enredo traz uma série de elementos que formam a cultura da cidade, o forró, a sanfona, as particularidades do município, entre outros símbolos. A letra também reúne detalhes históricos e deixa evidente a alegria e a receptividade que só o povo de João Pessoa tem.

A Dragões da Real desfilou pela primeira vez em 2005 pelo grupo de acesso. Somente em 2011 passou a integrar o grupo especial do Carnaval de São Paulo. Com a homenagem a João Pessoa, a escola de samba busca um título inédito no Carnaval de São Paulo, tendo ficado duas vezes na segunda colocação.

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), serão dois dias de desfile para o Grupo Especial, 17 e 18 de fevereiro, e a Dragões da Real será a última a se apresentar no dia 18. As escolas do Grupo de Acesso desfilam no sábado (11) e domingo (19). A ordem dos desfiles foi definida em sorteio.