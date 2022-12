Nos supermercados

Procon-JP encontra diferença de R$ 50 no preço do queijo do reino em pesquisa de produtos para a ceia natalina

04/12/2022 | 11:00 | 51

O consumidor que pretende antecipar as compras dos produtos típicos para a ceia natalina deve ficar atento aos preços já que pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) encontrou diferenças bem significativas, a exemplo do quilo do queijo do reino Tirolez, que chega a R$ 50, com preços oscilando entre R$ 89,99 (Bemais – Bancários) e R$ 139,99 (DoDia – Manaíra), variação de 55,56%. Clique aqui para conferir o levantamento completo.

A maior variação da pesquisa do Procon-JP, no entanto, ficou com o pêssego em calda Predilecta 450g, 97,19%, com preços entre R$ 9,98 (Carrefour – Aeroclube) e R$ 19,68 (Latorre – Torre), diferença de R$ 9,70.

O levantamento foi realizado em 10 supermercados de João Pessoa e traz preços de 185 itens, a exemplo de queijo do reino, panetones e chocotones, chocolates, castanhas (de caju e do Pará), amendoim (com e sem sal e com e sem casca), frutas frescas naturais, frutas cristalizadas, frutas em conserva e desidratadas, entre outros produtos.

O secretário Rougger Guerra aconselha ao consumidor para que consulte a pesquisa do Procon-JP antes de fazer a feira desses produtos, porque as diferenças nos preços de alguns itens estão bem altas. “Quem vai preparar a própria ceia natalina deve comprar os produtos em mais de um lugar para garantir uma boa economia, o que é importante nessa época de muitos gastos”.

Mais diferenças – O quilo do queijo do reino é o produto que traz as outras duas maiores diferenças, como o da marca Jong, R$ 39,91, com preços entre R$ 99,99 (Bemais – Bancários) e R$ 139,90 (Carrefour – Aeroclube), variação de 39,91%; e o da marca Jonguinho, R$ 33,91, com preços entre R$ 105,99 (O Baratão – Torre) e R$ 139,90 (Latorre – Torre), variação de 31,99%.

Mais variações – As outras duas maiores variações ficaram com a uva passa branca La Violetera 100g, 95,16%, com preços entre R$ 5,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 11,69 (Latorre – Torre), diferença de R$ 5,70; e com o panetone Alpino Nestlé 400g, 88,04%, com preços entre R$ 24,99 (Mendonça – Grotão) e R$ 46,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 22,00.

Os supermercados – A pesquisa foi realizada nos seguintes estabelecimentos: Latorre e O Baratão (Torre); Manaíra e DoDia (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); Carrefour (Aeroclube); Bemais (Bancários); Super Box Brasil e O Cestão (Geisel); e Mendonça (Grotão).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br