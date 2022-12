Oitavas de final: o que abre e o que fecha em João Pessoa durante o jogo do Brasil

Compartilhe















O funcionamento do comércio, shoppings, repartições públicas e Justiça será alterado em João Pessoa no dia do jogo da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Coreia do Sul, às 16h, na segunda-feira (5).

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionarão com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento: Mangabeira e Manaíra Shopping Nos dias de jogos do Brasil, as lojas do Manaíra e Mangabeira Shopping fecham 30 minutos antes e reabrem 30 minutos após as partidas, mas a Praça de Alimentação e o Espaço Gourmet estarão funcionando normalmente. Os dois shoppings irão transmitir em telões todos os jogos da Copa do Mundo 2022. Shopping Tambiá As lojas do Shopping Tambiá funcionarão até 30 minutos antes dos jogos da seleção e reabrem 30 minutos após. Liv Mall No Liv Mall, as lojas fecharão 30 minutos antes dos jogos do Brasil e reabrirão 30 minutos após. A Praça de Alimentação, a Rock&Ribs e a Estação Turma da Mônica não fecharão no horário dos jogos. Shopping Sebrae O shopping Sebrae funcionará normalmente das 10h às 20h durante os jogos da Copa. Mag Shopping Durante os jogos da seleção Brasileira, as lojas do Mag Shopping fecham às 15h40 e reabrem às 18h20 para as partidas que começam às 16h. Já para as partidas que acontecem às 13h, as lojas fecham às 12h40 e abrem novamente às 15h20. Shopping Pátio Altiplano As lojas do Shopping Pátio Altiplano fecham 30 minutos antes das partidas e retornam 30 minutos após o jogo. A Praça de Alimentação e Espaço Kids funcionam normalmente. Shopping Sul As lojas do Shopping Sul fecham 30 minutos antes da bola rolar e retomam as atividades 30 minutos depois. Esse esquema vale caso o Brasil passe de fase também.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Nos jogos com horário previsto às 16h, o atendimento acontece das 9h às 14h. Nos jogos com horário previsto às 12h, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.

Comércio

No dia do jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, os estabelecimentos comerciais devem estar fechados. No entanto, fica à critério dos comerciantes abrir ou não, já que a data não é considerada feriado.

Ônibus

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informou que, na próxima segunda-feira (5), o número de linhas em circulação não sofrerá alteração. Porém, o número de viagens vai ser reduzido logo antes do início da partida. “Cerca de 15 minutos antes do jogo do Brasil iniciar, os veículos serão recolhidos às garagens das empresas e, no intervalo, cada linha deverá realizar uma viagem. Quando faltar 20 minutos para a partida ser finalizada, os operadores retornarão às atividades, dando assistência aos passageiros no término do jogo”, explicou o superintendnte Expedito Leite Filho.

VLTs

A CBTU João Pessoa informou que os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) funcionarão em horário especial nesta segunda-feira (5), por conta do jogo Seleção Brasileira de Futebol. De acordo com a Gerência Operacional, nos dias em que os jogos forem realizados às 16h, os trens encerram operação comercial na Estação João Pessoa às 14h34.

Repartições públicas

De acordo com decisão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 18 de novembro, ficou estabelecido que as repartições públicas estaduais vão poder encerrar o expediente uma hora antes do inicio dos jogos do Brasil na competição. Já em repartições municipais, a Prefeitura de João Pessoa decidiu que os expedientes vão terminar duas horas mais cedo que os horários das partidas de futebol. Já se algum jogo acontecer antes das 12h, não haverá expediente no dia.

Justiça

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) informou sobre o funcionamento da Instituição durante o jogo do Brasil na Copa do Mundo nesta segunda-feira (5). O funcionamento da JFPB será das 8h às 14h.

Parque Arruda Câmara (Bica)

O Parque informou que como o jogo será realizado na segunda-feira, e normalmente neste dia a Bica não está aberta ao público, o mesmo seguirá valendo para a data da partida contra a Coreia do Sul.

Correios

Os Correios terão horário especial de atendimento ao público nas agências durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (5) o expediente das unidades da empresa será encerrado uma hora antes do início da partida. Veja também Detran suspende transferência de veículos de outros estados em dezembro

copa do mundo

o que abre e fecha no dia de jogo do Brasill

seleção brasileira

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Notícias

Oitavas de final: o que abre e o que fecha em Campina Grande durante o jogo do Brasil

Agências bancárias, repartições públicas, comércio e shoppings terão esquema de funcionamento alterado devido aos jogos da seleção brasileira na fase eliminatória da Copa do Mundo, no Catar.

Notícias

Aeroporto de Campina Grande tem novo fluxo de acesso de veículos a partir desta segunda (2)

Obras no aeroporto de Campina Grande se devem à construção do novo pátio de estacionamento de aeronaves.

Notícias

Detran suspende transferência de veículos de outros estados em dezembro

Medida tem como objetivo evitar que os processos de transferência não sejam concluídos antes do recesso de fim de ano.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter