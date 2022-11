Posse de Lula terá show de Chico César; veja lista de artistas confirmados

Compartilhe















A posse de Lula em Brasília, que acontecerá no dia 1 de janeiro de 2023, terá um festival cultural com shows de diversos artistas, inclusive do paraibano Chico César. A informação foi confirmada pela futura primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, nesta quarta-feira (30).

Nas redes sociais, Jana convidou o público para participar do evento. “stamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do @LulaOficial presidente! O Festival do Futuro vai acontecer em Brasília e vai celebrar a vitória e o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, mais democrático e mais humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula)

De acordo com informações da Folha de São Paulo, a futura primeira-dama conversou com jornalistas na tarde desta quarta-feira (30), na frente do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em São Paulo e listou os artistas confirmados até o momento.

Veja também Bell Marques, Ramon Schnayder e mais: confira programação do aniversário de Cabedelo

Veja lista de artistas confirmados na posse de Lula

Pabllo Vittar,

Baiana System,

Duda Beat,

Gaby Amarantos,

Martinho da Vila,

Gilsons,

Chico César,

Luedji Luna,

Teresa Cristina,

Fernanda Takai,

Johnny Hooker,

Marcelo Jeneci,

Odair José,

Otto,

Tulipa,

Almério,

Maria Rita,

Valesca Popozuda

