Saúde do homem

Emlur realiza evento da campanha Novembro Azul nesta quarta-feira

29/11/2022 | 13:00 | 33

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza Dia D de serviços para a saúde do homem, em alusão à Campanha Novembro Azul, nesta quarta-feira (30), a partir das 7h30. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas, conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A coordenadora da Divisão de Medicina do Trabalho da Emlur, Marianna Miranda, afirma que o cuidado com a saúde dos servidores é permanente. Contudo, a campanha é um momento de chamar a atenção para a necessidade de ter o diagnóstico precoce, no caso de confirmação de câncer, para que o tratamento seja eficaz.

O evento será dividido em dois momentos: no turno da manhã, o atendimento será para os agentes de limpeza, e à tarde, para os servidores administrativos. A programação conta com palestras sobre a saúde masculina, incluindo o aspecto psicológico; atendimento médico – com encaminhamento para realização de exame de toque e PSA, na rede municipal de saúde; odontológico, psicológico, nutricional e aferição de sinais vitais.

O Distrito Sanitário IV da Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar a realização de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis – HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Ainda vai ser realizado o serviço de auriculoterapia.

A Divisão de Bem-Estar Social (Dibes) da Emlur, em parceria com a Câmara Especializada em Conciliação, Mediação e Arbitragem (Cecma) fará atendimento social e jurídico dos servidores para conceder orientações sobre existência de direitos e apresentar soluções jurídicas.

A Associação dos Trabalhadores da Prefeitura de João Pessoa vai disponibilizar o serviço de corte de cabelo. A programação do evento ainda conta com sorteio de brindes aos participantes e distribuição de lanches.