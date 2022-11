Conscientização

Sedec realiza culminância do projeto ‘Conexão Maria da Penha’ e lança cartilha sobre igualdade de gênero

25/11/2022

Nesta sexta-feira, 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência Contra as Mulheres, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) realizou a culminância do projeto ‘Conexão Maria da Penha’, que busca combater e conscientizar sobre a violência doméstica. O trabalho foi executado por meio da equipe do Departamento de Programas Especiais da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef).

Durante o evento, realizado no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), também foi lançada a cartilha ‘Igualdade de Direitos de Mulheres e Meninas: Não à Violência Doméstica!’, material que será distribuído para professores e estudantes da rede.

O projeto é executado pela ONG Amazona, em parceria com a Sedec, com financiamento do fundo dos Direitos Humanos da embaixada do Reino dos Países Baixos. O objetivo é estimular o pensamento crítico, enfrentar o machismo, as desigualdades e as violências, buscando ainda criar metodologias acessíveis para a promoção da reflexão e mudança de mentalidade a partir de atividades voltadas para meninas e meninos, com idades entre 10 e 14 anos, das escolas municipais de João Pessoa, assim como sensibilizar e capacitar professores, gestores e demais profissionais das unidades contempladas.

O ‘Conexão Maria da Penha’ foi desenvolvido nas turmas dos 7º, 8º e 9º anos das Escolas Municipais Violeta Formiga, Índio Piragibe, Francisca Moura e Escola José Américo, atingindo 400 alunos e alunas na temática do enfrentamento à violência doméstica.

“Hoje foi um momento muito feliz para a nossa Educação, com o lançamento dessas cartilhas. Foi um trabalho desenvolvido com muito afinco junto com as escolas, alunos e professores, debatendo esta temática transversal, que pode ser discutida em várias disciplinas. A partir daí foram desenvolvidos vários trabalhos, trazendo à tona questões importantes, ouvindo relatos dos alunos, até chegarmos ao resultado final com as cartilhas”, destacou a secretária-executiva de Educação, Luciana Dias.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Nena Martins, também participou do evento e destacou a importância de combater à violência doméstica desde cedo para conscientizar as crianças e adolescentes sobre o tema. “Essa cultura do machismo deve ser combatida desde sempre, a partir da criança, do adolescente, até chegar ao adulto. Com isso, a criança consegue compreender a violência doméstica e no futuro pode repassar isso para os seus companheiros. Quando você aprende na escola é muito importante. Parabéns a todos pela iniciativa”, destacou.