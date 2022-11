Nesta segunda-feira

Prefeitura mantém serviços essenciais em funcionamento durante a segunda partida do Brasil na Copa

26/11/2022 | 08:00 | 45

A Prefeitura de João Pessoa manterá todos os serviços considerados essenciais em funcionamento nesta segunda-feira (28), data da segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol. É o caso dos serviços de urgência e emergência dos hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agentes de mobilidade urbana e limpeza. O jogo contra a Suíça será às 13h e o expediente das repartições municipais será das 8h às 11h, seguindo portaria da Secretaria de Administração (Sead).

De acordo com o secretário de Administração, Valdo Alves, o prefeito Cícero Lucena levou em consideração o tempo de deslocamento dos servidores as suas residências a tempo de assistir aos jogos, para definir o encerramento do expediente duas horas antes. O terceiro jogo confirmado do Brasil, contra a seleção de Camarões, acontece no dia 2 de dezembro, às 16h, e o expediente será encerrado às 14h.

Confira horários de funcionamento dos serviços de saúde nesta segunda-feira (28):

USFs e Policlínicas – As unidades de saúde da família deverão seguir a portaria e manterão seus atendimentos das 7h às 11h. As Policlínicas Municipais atendem das 8h às 11h.

Vacinação e testagem contra a Covid-19 – A vacinação contra a Covid-19 acontece nas unidades de saúde da família no horário das 7h às 11h. Nas Policlínicas Municipais e no Centro Municipal de Imunização (CMI), a vacina será disponibilizada à população das 8h às 11h. Já no Mangabeira Shopping, a vacina contra a Covid-19 será ofertada no horário das 8h às 12h.

Ainda na segunda-feira (28), a testagem para detecção da Covid-19 será disponibilizada excepcionalmente nas Policlínicas do Cristo e Jaguaribe, das 8h às 10h, por meio de agendamento no dia anterior.

Urgência e Emergência – Durante o horário da partida, os cidadãos e/ou turistas que necessitarem, poderão buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas nos bairros de Manaíra, Bancários, Cruz das Armas e Valentina Figueiredo. Os hospitais da rede municipal de saúde também deverão manter seu funcionamento regular, a exemplo do Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM); Hospital Municipal do Valentina (HMV); Instituto Cândida Vargas (ICV); Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) e Prontovida, sendo os dois últimos com atendimento apenas por meio de regulação. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado pelo número 192.

Saúde Mental e Bucal – A assistência de urgência em saúde mental estará à disposição no Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), localizado em prédio anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira. Já o atendimento em saúde bucal está garantido pelos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) localizados na Torre e em Mangabeira.