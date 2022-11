Esporte

João Pessoa recebe atletas de todo o Brasil para a 1ª Ultramaratona Aquática

26/11/2022 | 15:00 | 27

A primeira Ultramaratona Aquática de João Pessoa foi realizada, neste sábado (26), com a participação de nadadores de todo o Brasil, entre profissionais e amadores. O percurso teve início, às 6h, na Praia do Seixas e contou com dois pontos de chegada, sendo um nas proximidades do Sesc Cabo Branco, para percurso de 5 km, e outro na praia do Bessa, com extensão total de 13 km. A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

O prefeito Cícero Lucena esteve presente na largada da competição e disse que fica feliz porque faz parte do projeto da prefeitura em transformar João Pessoa na capital da prática do esporte saudável. “Esse trabalho vem sendo desenvolvido em várias atividades e modalidades esportivas e esse, sem dúvidas, tendo esse mar que Deus nos ofereceu, é um dos que vai ser implantado e consolidado para que possa, não só descobrir talentos que nós temos aqui, mas também para que isso seja mostrado ao Brasil e ao mundo. Fico tranquilo porque a Secretaria de Esportes tem Kaio Márcio a frente, que é referência na natação no Brasil e no mundo”, afirmou.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio, que também participou da prova e obteve o primeiro lugar no percurso dos 13 km, falou sobre os desafios da prova. “A ultramaratona teve um percurso bem desafiador, abrangendo, praticamente, toda a via costeira da Capital. Fico feliz porque tem um bom número de atletas nadadores e, a partir de agora, vão se tornar ultramaratonistas. João Pessoa é a sétima cidade do Brasil a fazer ultramaratona, então, ficamos felizes em conseguir essa boa conquista, que é entrar para esse cenário do esporte nacional”, frisou.

Emoção dos participantes – Por volta das 8h, os primeiros colocados no percurso de 5 km chegavam à Praia do Cabo Branco. O vencedor dessa categoria foi Remilson Honorato, que parabenizou a organização da competição e falou da emoção de participar do evento. “O pessoal da prefeitura está de parabéns, foi uma prova muito bem sinalizada, com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Marinha, com vários caiaques e pontos de hidratação. A emoção da chegada é uma adrenalina muito boa, principalmente quando a gente finaliza e vê a última boia, já perto do objetivo. A adrenalina sobe e a gente dá aquele gás final, um esforço final para atingir o objetivo”, comentou.

Marta dos Santos Ferreira, mãe do nadador Caio Eduardo Ferreira dos Santos, acompanhou da beira mar todo o trajeto de nado do filho, buscando locais altos de onde pudesse avistá-lo e falou sobre a ansiedade de ver o filho realizar um sonho. “É a primeira vez que ele está participando de uma travessia. Eu acho muito importante para nossa cidade, porque isso incentiva tanto os jovens quanto os adultos a praticarem uma atividade física. Meu filho tem 19 anos e já diz que quer envelhecer com saúde”, contou.

Caio Eduardo, que ficou classificado em 15º lugar, conta que treina na escolinha da Sejer, porém, ainda não tinha participado de nenhuma competição. “Essa foi a minha primeira prova e eu falei logo que não podia perder essa oportunidade, ainda mais quando eu soube que o campeão olímpico Kaio Márcio iria estar participando. Eu gosto de nadar no mar por causa da aventura. No começo, bateu bastante ansiedade, mas depois pensa que a gente é capaz e segue. Quero agradecer muito pela oportunidade e estou muito feliz”, destacou o jovem.

A classificação do percurso de 5 km ficou assim: Masculino: 1º lugar – Remilson Honorato; 2º lugar – Rogério Honorato; 3º lugar – Diego Sá. Classificação Geral Feminino: 1º lugar – Viviane Velasquez; 2º lugar – Viviane Cássia e 3º lugar – Marina Palmeira.

Passava das 11h quando os primeiros nadadores chegaram à Praia do Bessa. A classificação do percurso de 13 km foi: Masculino: 1º lugar – Kaio Márcio de Almeida; 2º lugar – Paulo Bezerra Dutra; 3º lugar – Davi Marcelo Galdino. Feminino: 1º lugar – Karina de Alencar Torres.