VASCO PODE REPATRIAR VOLANTE E TRAZER ATACANTE DO ATHLETICO-PR – BOLA ROLANDO

Vasco estaria sondando o ex-jogador do clube Raul, e também o artilheiro do Avaí, mas que pertence ao Athletico-PR, Bissoli. O clube paranaense já disse que não tem interesse em ficar com o atleta. Ja em relação a Terans, NADA!

Athletico-PR aceita negociar o atacante Bissoli, possível alvo do Vasco, mas não estipula valores

O atacante Bissoli entrou no radar do Vasco para a próxima temporada. O jogador de 24 anos é vinculado ao Athletico e tem contrato até o fim de 2023.

Bissoli começou a temporada no time de aspirantes do Furacão e foi emprestado para o Avaí. Pelo time catarinense, o centroavante fez 14 gols em 32 jogos no Brasileirão – nove deles de pênalti. Ele terminou como o quarto artilheiro da competição.

O bom desempenho fez o Al-Ahly, do Egito, apresentar uma proposta no final de setembro, mas a negociação não avançou. A equipe egípcia mantém o interesse e deve apresentar outra tentativa de acordo novamente.

O Vasco também tem o zagueiro atleticano Pedro Henrique na mira. A diretoria paranaense pede de 4 a 4,5 milhões de euros para a venda. Para o ataque, o time vascaíno tenta Pedro Raul, que se destacou no Goiás ao marcar 19 gols na Série A.

O Athletico não conta com Bissoli para o time principal e aceita negociá-lo, mas não estipulou valores. Com a camisa rubro-negra, o atacante fez 65 jogos e marcou 16 gols nos últimos três anos. No período, ele foi emprestado ao Cruzeiro em 2021.

Criado e revelado pelo São Paulo, o atleta teve uma saída polêmica para o Club Fernando de la Mora, da segunda divisão do Paraguai em 2019. O Tricolor paulista via irregularidade na transferência e depois fez um acordo com o Furacão para manter 20% dos direitos econômicos.

