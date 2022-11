Com 17 jogadores no elenco, CSP espera fechar com pelo menos mais 10 para a disputa do Paraibano

Compartilhe















Com 17 jogadores já confirmados no plantel para a disputa do Campeonato Paraibano de 2023, o CSP, que terá Josivaldo Alves mais uma vez no comando técnico, espera ainda contratar mais 10 a 13 jogadores para fechar o elenco do time. Entre os atletas firmados, 10 são das categorias de base.

O CSP tem visto o Campeonato Paraibano como uma excelente oportunidade de valorizar os jogadores das categorias de base da equipe e também de dar rodagem aos próprios atletas formados no clube. Com isso, o plantel dos já confirmados para a próxima temporada conta com jogadores do Sub-15, do Sub-17 e também do Sub-20. O mais novo da lista é o volante Tiago, que fará 16 anos em janeiro.

O Tigre ainda conta com remanescentes do Paraibano de 2022, como o meia Natalício e o volante Beckham. A princípio, o desejo é de fechar o elenco para a competição estadual com 28 a 30 atletas.

Confira o atual elenco do CSP

Goleiros:

Laterais-direitos: Elissandro

Elissandro Zagueiros: Allan, Carlinhos

Allan, Carlinhos Laterais-esquerdos: Fábio

Fábio Volantes: Emerson Bastos, Yuri Fernandes, Tiago, Emanuel Vieira, Beckham, Júlio

Emerson Bastos, Yuri Fernandes, Tiago, Emanuel Vieira, Beckham, Júlio Meias: Arthurzinho, Natalício

Arthurzinho, Natalício Atacantes: GD, Betinho, Adson Henrique, Alex, Mano Walter

GD, Betinho, Adson Henrique, Alex, Mano Walter Técnico: Josivaldo Alves

CSP

paraibano

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

