Pais e responsáveis levam crianças a partir de seis meses para tomar vacina contra Covid-19

14/11/2022 | 19:30 | 115

Ampliando o cuidado para toda população, nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de João Pessoa deu início a vacinação em crianças com comorbidades de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias) contra Covid-19. Para este grupo, a vacinação está acontecendo apenas no Mangabeira Shopping, no acesso para pedestres, das 13h às 22h.

Ericleverson Ramalho levou o filho Erick Ravi, de 1 ano e 9 meses, para se vacinar e ficar protegido. “Fiquei ansioso para chegada dessa vacina, porque foram momentos difíceis nessa pandemia. Meu filho tem comorbidade e a gente acabava limitando o contato dele com outras pessoas e até com a família, com intuito de protegê-lo. Agora, com a chegada da faixa etária dele pra se vacinar, nos sentimos um pouco mais seguros, sabendo que ele está mais protegido”, disse o pai.

Em relação à vacinação de crianças no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, no último dia 16 de setembro, a ampliação de uso da vacina Pfizer para imunização contra Covid-19 em crianças entre 6 meses e 2 anos de idade. Para esta avaliação, a Agência contou com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas, que teve acesso aos dados dos estudos e resultados apresentados pelo laboratório.

“A vacina é segura e eficaz. Como todos os imunizantes, as vacinas contra Covid-19 passaram por rigorosos testes e várias etapas, incluindo ensaios clínicos, que são projetados para identificar quaisquer preocupações de segurança”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

O alerta e chamamento para vacina têm sido também para quem não tomou nenhuma dose dos imunizantes e para quem precisa completar o esquema vacinal. “Seguimos alertando toda a população para tomar a vacina. Quem iniciou a primeira dose, para estar protegido, deve completar o esquema com a dose de reforço, respeitando o intervalo orientado pelas fabricantes dos imunizantes. A vacinação comprovadamente salvou muitas vidas”, completou o coordenador.

Até então, a imunização contra Covid-19 só podia ser feita em crianças a partir de 3 anos, com o imunizante da Coronavac (Butantan). “Inicialmente, vamos vacinar crianças com comorbidades e à medida que cheguem novas doses, vamos ampliando para outros grupos”, explicou Fernando Virgolino.

Para este novo grupo, o esquema primário será composto de três doses, em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – No momento da vacinação é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS, comprovante de residência em João Pessoa e laudo médico comprovando comorbidade – este ficará retido e arquivado no ato da vacina.

Quais comorbidades – São consideradas comorbidades para o público infantil pelo Ministério da Saúde: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 como lesão em órgão-alvo; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensa; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, do grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doenças neurológicas crônicas; doença renal crônica; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; síndrome de down; e cirrose hepática.

Disque vacina – No caso de dúvida, os usuários podem ligar para o Disque Vacina pelos números 98600-4815 e 98699-2917. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.