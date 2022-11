A partir do ensino

Prefeitura encerra 19ª Semana de Ciência e Tecnologia com potencialidades de pesquisa e trabalho

12/11/2022 | 19:00 | 69

A Prefeitura de João Pessoa encerrou, neste sábado (12), a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Governo do Estado e instituições públicas e privadas. O evento, que teve início na última quarta-feira (9), recebeu a visita de mais de 20 mil pessoas durante os quatro dias e mostrou à população o potencial científico e tecnológico, despertando nos estudantes o interesse nas áreas como possibilidades de pesquisa e mercado de trabalho.

Para o secretário municipal de Ciência e Tecnologia (Secitec), Guido Lemos, o objetivo de popularizar a temática foi alcançado. “Muitas pessoas não conheciam nosso potencial tecnológico. Por exemplo, temos ações no ensino fundamental, com alunos de 10 a 12 anos de idade desenvolvendo robôs. Eles participaram da final nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica e expuseram o trabalho na Mostra de Robótica do evento”.

Guido Lemos destaca que o evento serve como um despertar aos estudantes para a economia do conhecimento, que vai gerar emprego e renda no futuro. “No ensino municipal, os alunos têm noção de eletrônica e circuitos elétricos. Então, já é uma preparação para o mercado de trabalho desde cedo. Na oficina de programação que realizamos aqui, os estudantes puderam escrever seu primeiro código”.

O secretário de Gestão Governamental, Diego Tavares, representou o prefeito Cícero Lucena e enfatizou que a gestão municipal tem avançado em todas as áreas da cidade, incluindo a ciência e tecnologia. “Temos vários projetos inovadores levando a tecnologia para a sala de aula e para a área de saúde, por meio da telemedicina, por exemplo. Nesta semana reunimos diversos órgãos parceiros para apresentar tudo o que vem sendo feito e debater a cidade de João Pessoa para que possa modernizar-se mais e beneficiar a população”.

Games – A programação do evento foi bastante extensa, com olimpíada de matemática, oficinas de arte, vídeo e tecnologia, além dos estandes de universidades públicas e privadas e das secretarias municipais. A final da competição de games manteve o público alerta por toda a tarde deste sábado (12). O jogo do dia foi o League of Legends.

A competição começou online, na quarta-feira (9), e a final foi narrada ao vivo para o público. Conforme o coordenador da Arena de Jogos e diretor de Fomento e Inovação tecnológica da Secitec, Eduardo de Vasconcelos, os três primeiros colocados receberam premiação de R$ 1.500, R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

O diretor de Projeto e Tecnologia da Secitec, Dênis Mariz, ressalta que os jogos também são educativos, não apenas entretenimento. “A criação de um jogo exige conhecimento em física e matemática, por exemplo. Queremos fomentar a iniciativa na nossa cidade para evitar exportação de mão de obra para outros países, capacitando nossos alunos e mostrando as oportunidades”.

Xadrez escolar – O segundo Torneiro de Xadrez Escolar Online também teve sua final, neste sábado (12). As seletivas começaram presencialmente nas escolas municipais. Uma das finalistas foi a estudante Tayna Fernandes, de 11 anos, do 5º ano da Escola Municipal Celso Furtado, no conjunto João Paulo II. “Eu sempre jogava com minha mãe e meu pai. Eles sempre ganhavam, mas agora eu tô boa porque o professor ensinou”, conta a estudante.

O professor dela, Severino Targino, destacou a importância do evento tanto para a integração das escolas como para demonstrar que essa atividade é fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças. “É preciso que seja cada vez mais incentivado”, pontuou. O torneio foi dividido entre categoria masculina e feminina.

Cosplay – Neste sábado (12), o Espaço Geek contou com apresentação de cosplay e performances de Kpop. A tatuadora Wellem Lopes, de 21 anos, foi uma das participantes. “Aqui temos o espaço do orgulho nerd e eu vim caracterizada da personagem Chun-Li do jogo Street Fighter. Eu a via nos jogos de luta e me sentia representada, já que, geralmente, só o público masculino era contemplado”.

Outras secretarias municipais também participaram da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como a de Educação e Cultura (Sedec), Meio Ambiente (Semam), Planejamento (Seplan), Turismo (Setur), Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), que garantiu a coleta de resíduos do evento.

No estande da Secretaria de Meio Ambiente, a professora de Medicina, Daniela Barbosa, levou uma muda de árvore nativa para plantar em casa. “A Semam tem esse trabalho importante de preservação de áreas verdes de João Pessoa, áreas de Mata Atlântica. Trazer elementos desse bioma que está em extinção é ótimo para nós”, conta a professora, que foi ao evento com o filho Heitor, de 10 anos. “Tento ensiná-lo sobre a preservação do meio ambiente, que é o nosso lar”.

De outras cidades – O evento reuniu escolas de diversas cidades paraibanas. A bibliotecária Helane Cibely levou os alunos de uma escola municipal de Sapé e contou que eles adoraram a visita. “Fizemos um evento de ciência e tecnologia em nossa escola e agora eles vieram prestigiar aqui, que tem uma estrutura muito maior. Com certeza é uma oportunidade de aprendizado e acesso à informação”.

Parceiros – O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Secitec) e as Secretarias de Estado da Educação (SEC) e de Ciência e Tecnologia (SCT), com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações (MCTI), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec). A iniciativa tem a colaboração ainda da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) e Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).