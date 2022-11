Melhorias na infraestrutura

Prefeitura retoma Plano de Remoções na Comunidade São Rafael e garante assistência às famílias

07/11/2022 | 10:00 | 29

A Prefeitura de João Pessoa dará continuidade ao Plano de Remoções na Comunidade São Rafael, no Castelo Branco. Nesta terça-feira (08), atendendo a uma solicitação dos moradores, vai ser retirada uma casa já em ruínas na rua Rio Paraíba. Será o último dos cinco imóveis interditados pela Defesa Civil a ser removido em virtude do risco de desabamento.

Por causa desse trabalho, uma casa próxima à remoção será desocupada temporariamente por uma questão de segurança. A família desse imóvel vai receber toda assistência da Prefeitura.

A São Rafael é uma das oito comunidades que formam o Complexo Beira Rio (CBR) e estão sendo assistidas pelo Programa João Pessoa Sustentável, cujo objetivo é levar dignidade à população de baixa renda. As últimas remoções no território foram feitas no dia 4 de outubro em imóveis já desocupados. Todas as famílias que estão no Plano e já deixaram suas casas estão recebendo o Aluguel de Transição Emergencial, no valor de R$ 500, previsto pelo Programa para moradores de áreas de risco no Complexo.

“O prefeito Cícero Lucena está atento ao bem-estar e à segurança dos moradores. As famílias da São Rafael solicitaram por meio de um abaixo-assinado essa demolição e a Prefeitura está atendendo para evitar que alguma criança, por exemplo, que brinque na área se machuque, e para evitar também novas ocupações”, esclareceu o coordenador-geral do Programa João Pessoa Sustentável, Antônio Elizeu.

Envolvidos – A ação de remoção conta com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), a Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP) e as Secretarias Executiva de Participação Popular (SEPP), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Desenvolvimento Social (Sedes), Desenvolvimento Humano e Cidadania (Sedhuc) e Infraestrutura (Seinfra), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Outras remoções– Em junho, dentro desse Plano de Remoção, foram demolidos oito imóveis em risco iminente de desmoronamento na Comunidade Santa Clara, também no bairro Castelo Branco. A ação emergencial se deu em função das chuvas que causaram instabilidade na barreira que margeia a BR-230.

Serviço:

Data da remoção: 08/11//2022

Horário: A partir das 8h

Onde: Comunidade São Rafael, no Castelo Branco

Ponto de Encontro: Praça localizada na entrada da comunidade pela Av. D. Pedro II