Vila Plínio Lemos recebe jogos do Campeonato Paraibano de Futebol | Prefeitura de Campina Grande – PB

Associação Desportiva Picuiense será mandante das partidas

A Vila Plínio Lemos vai receber nesta sexta e na próxima segunda-feira, dias 28 e 31 de outubro, duas rodadas do Campeonato Paraibano de Futebol. O Clube mandante das partidas será o da Associação Desportiva Picuiense, que fez a solicitação do espaço à Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande.

A partida da próxima sexta-feira vai acontecer às 19h. A Picuiense vai enfrentar o Internacional-PB, já o jogo da segunda-feira será na parte da manhã, 10h, e o adversário do clube de Picuí será o VF4. Os jogos serão pelo grupo B, do certame estadual, onde as equipes estão localizadas.

A Vila Plínio Lemos é um dos equipamentos esportivos da Prefeitura de Campina Grande e que recebe um cuidado todo especial, referente à manutenção, e oferece diferentes modalidades esportivas à comunidade. O local também recebe eventos e competições em parcerias com clubes e associações esportivas.

Recentemente o espaço recebeu um Alambrado. Foi realizada a recuperação do gramado, cobertura das arquibancadas, além de pintura e melhorias nas demais áreas, o que permite a realização de partidas de uma competição oficial.

Codecom