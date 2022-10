Preparativos

Sedurb e Emlur iniciam serviços de zeladoria nos cemitérios públicos para o Dia de Finados

25/10/2022 | 14:00 | 25

As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) iniciaram, nesta terça-feira (25), os serviços de zeladoria nos cemitérios públicos de João Pessoa, na preparação para o Dia de Finados, que será lembrado na próxima quarta-feira (2).

As ações de capinação, roçagem e pintura de meio-fio estão acontecendo nos cemitérios Senhor da Boa Sentença (Varadouro) e no Santa Catarina (Bairro dos Estados), além das ruas do entorno. Nos próximos dias, será nos cemitérios da Penha e de Mussumagro.

A ação acontece de forma rotineira durante todo o ano, e agora será intensificada devido ao grande fluxo de pessoas que visitam esses equipamentos para prestar homenagens aos entes queridos durante o Dia de Finados. “Temos uma programação de serviços que vem sendo realizada desde o início do ano, e que intensificamos em datas especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, e Finados, por conta do grande público que recebemos nos cemitérios”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

As ações de manutenção e zeladoria envolvem, roço e capinação, em parceria com a Emlur, pintura, podas e reparos técnicos na infraestrutura desses locais.