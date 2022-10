Saúde da mulher

Mais de mil servidoras da Sedec terão consultas com mastologistas e exames no Hospital Santa Isabel

24/10/2022 | 19:00 | 60

Outubro, mês de conscientização contra o câncer de mama, está chegando ao fim, mas os cuidados com a saúde da mulher continuam o ano inteiro. Nessa proposta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inova com uma ação de cooperação pioneira com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), proporcionando assistência especializada para as servidoras da educação. Serão consultas em mastologia e exames de mamografias no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI).

A ação ‘Cuidar é informar e cooperar’ foi idealizada pela secretária executiva de Saúde do município, Janine Lucena, e vai beneficiar 1.077 mulheres. A triagem das servidoras foi feita pela Sedec e a consulta será marcada pelo hospital, que vai entrar em contato com as pacientes a partir desta terça-feira (25).

O atendimento no Santa Isabel será feito com horário agendado. Os dias e horário das consultas, previstas para iniciarem em novembro, serão informados durante contato com as servidoras. Além das consultas em mastologia e exames de mamografias, também serão realizados os demais exames que forem necessários.

Esse atendimento especializado será oferecido por meio do programa ‘Tudo Rosa’, criado pela Prefeitura de João Pessoa no ano passado para dar celeridade a descoberta precoce e agilizar o tratamento do câncer de mama.

Doença – O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que 66.280 mulheres serão acometidas anualmente pela doença até o fim desse ano. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres.

Este tipo de câncer é um tumor formado pelo crescimento desordenado de células anormais na mama, com a formação de um ou mais nódulos, podendo ter o potencial de invadir outros órgãos.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando, assim, a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias.