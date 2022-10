Prefeitura de Campina Grande realiza entrega de reformas em serviços da Semas | Prefeitura de Campina Grande – PB

Investimento de quase R$ 44 mil contemplou inicialmente a Casa de Acolhimento Irmã Zuleide Porto e o Centro POP

Na manhã desta quinta-feira, 20, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), realizou a entrega de reformas, num investimento de quase R$ 44 mil. Os serviços foram realizados nos prédios onde funcionam a Casa de Acolhimento Irmã Zuleide Porto (bairro da Prata) e no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), que há cerca de um mês está em novo endereço, na rua Deputado José Tavares, 278, Centro, próximo à Feira Central.

Na Casa de Acolhimento Irmã Zuleide Porto, que atualmente acolhe 17 pessoas, sendo 14 homens e 3 mulheres, a reforma, que durou 4 meses, envolveu pintura geral, aumento dos muros laterais, ampliação do quarto e banheiro masculinos, além da ampliação da laje. Na lateral da Casa foi realizada uma ampla cobertura, onde os acolhidos também fazem as refeições e se reúnem para momentos de lazer.

Centro POP (Feira Central)

Francisco Canindé, 56 anos, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, é um dos acolhidos com mais tempo na casa. Ele conta que trabalhava como pedreiro e chegou a morar em um depósito abandonado. Quando chegou na Unidade, há cerca de um ano, utilizava cadeira de rodas, mas hoje já está totalmente recuperado.

O coordenador da Unidade, Italo Jerônimo, disse que a reforma proporcionou mais qualidade de vida para os usuários. “Agora temos locais mais abertos, arejados e muito mais conforto para todos”, ressaltou Jerônimo.

Em seguida, foi realizada a entrega da reforma na casa onde há pouco mais de um mês funciona o Centro POP. O serviço, que atua hoje com 42 colaboradores e atende a população em situação de rua, recebeu reforma nos dois sanitários e pintura geral em toda a casa.

Na ocasião, a coordenadora da Unidade, Mônica Loureiro, falou sobre os desafios enfrentados no dia a dia de trabalhos, ao mesmo tempo em que comemora a mudança da unidade para um novo endereço. “A reforma facilita o atendimento aos usuários, que chegam a todo momento para tomar banho, receber refeições, roupas, além de participar de uma série de atividades, que são realizadas diariamente na unidade”, disse Mônica Loureiro.

Outros serviços

Também passaram por reformas o Centro de Referência em Assistência Social (Cras de Galante), que recebeu pintura e manutenção na parte hidráulica. O Cras das Malvinas teve algumas salas ampliadas, colocação de gesso e reparos na parte elétrica da unidade.

“É importante tratarmos essas pessoas que procuram os nossos serviços com zelo e muito respeito. Por isso, a Prefeitura de Campina Grande, através da atual gestão, tem proporcionado essas reformas nas unidades com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Também parabenizamos e acompanhamos todo o trabalho realizado pelas equipes que estão, diuturnamente, sempre prontas a oferecer o que há de melhor em ações e benefícios para os nossos usuários”, disse o secretário Valker Neves.

Codecom