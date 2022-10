NOTA – Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande apresenta esclarecimentos a respeito de fato ocorrido na tarde desta quinta-feira, 20, no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), quando um casal tentou arrombar um veículo no estacionamento da maternidade.

De acordo com a direção do ISEA, a equipe de vigilância da maternidade identificou a tentativa de arrombamento e tentou realizar uma abordagem ao casal, que fugiu em um carro derrubando o portão da entrada do estacionamento da instituição. A Polícia Militar foi acionada, realizou a perseguição e conseguiu deter os suspeitos.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que, diferentemente de informações que circularam na internet, não houve tentativa de assalto ou tiroteio na instituição.

A pasta reforça ainda, que tem investido na segurança da maternidade, contratando seguranças e adotando práticas preventivas como a exigência de identificação na entrada. Mas, reitera a necessidade de cobertura policial, uma vez que se trata de uma situação de insegurança pública e que a maternidade, que realiza cerca de 7 mil partos por ano, recebe pessoas de mais de 180 municípios.

Codecom