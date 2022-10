Destaque nacional

João Pessoa é a 1ª capital do Brasil no ranking de vacinação contra Poliomielite

15/10/2022 | 12:00 | 43

João Pessoa atinge a marca de 88,79% de crianças vacinadas contra a Poliomielite, se colocando em primeiro lugar no ranking das capitais no Brasil para as coberturas vacinais. A Campanha Nacional de Vacinação teve início no dia 8 de agosto e a Prefeitura intensificou a busca ativa e as ações nos serviços de saúde com objetivo de criar um bloqueio sanitário e prevenir a população, considerando o alerta para o caso que está em investigação no País.

No território nacional, João Pessoa está em primeiro lugar entre as capitais, na frente de Macapá (86,38%), Belo Horizonte (74,17%), Florianópolis (67%), Vitória (65,62%), Aracaju (65,57%), São Paulo (60,30%), Manaus (58,83%) e Palmas (54,17%).

“Os trabalhadores de saúde tem atuado de forma incansável para alertar os pais e responsável sobre a importância da prevenção. Junto com a Atenção Básica e outras Secretarias estamos criando novas estratégias para identificar e captar as crianças não vacinadas e desta forma, conversar com seus responsáveis e garantir a proteção desse grupo”, disse preocupado Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura. “A meta do Ministério da Saúde é vacinar 96% das crianças elegíveis à esta Campanha”, completou.

Desde o início da Campanha, o município de João Pessoa já vacinou 36.592 crianças contra a Poliomielite. A meta da Campanha de Vacinação é imunizar 95% do total de 41,2 mil crianças na faixa etária de um ano até menores de cinco anos de idade. Já a Multivacinação é destinada para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

“A Campanha ainda não acabou. Segue até o dia 31 de outubro e nós seguimos alertamos aos pais e responsáveis que sejam cuidadosos. Olhem atentamente ao cartão de vacina de seus filhos e levem para tomar as vacinas que são oferecidas pelo SUS. Se houver dúvida, procure um profissional de saúde nas Unidades de Saúde da Família mais próxima de sua casa. O poliovírus, que pode levar a paralisia infantil e é transmitido com facilidade através do contato interpessoal. A porta de entrada é a boca”, alertou o coordenador da Imunização de João Pessoa.

Mais ações da ‘Cidade que Cuida’ – Após as ações de busca ativa realizada nos Centros de Referência em Educação Infantil (Creis), diversas ações nas Unidades de Saúde da Família e demais serviços de assistência, campanhas itinerantes intensas e divulgação em massa, o chamamento segue com outras atividades de busca ativa.

“Nessa próxima semana estaremos com ações de vacinação nas escolas particulares e com outras mobilizações em espaços públicos e de fácil acesso para que as pessoas não percam a oportunidade de vacinar seus filhos. Estamos avançando consideravelmente na campanha, mas não podemos relaxar, temos muito a avançar ainda”, destacou Raquel Moraes, diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de João Pessoa.

Neste domingo (16), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão com ações preventivas na programação da ‘Semana da Criança’, juntamente com a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), no Centro Cultural de Mangabeira. O posto móvel para vacinação funcionará no período das 13h às 18h.

Na Paraíba – A Paraíba é o primeiro e único Estado a alcançar a meta de vacinar 95% da população infantil menor de cinco anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo foi atingido nesta quinta-feira (13), após 67 dias do início da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite. A média de cobertura vacinal contra a Pólio no Brasil é de 65,18%. A meta do Ministério da Saúde era imunizar 11,5 milhões de crianças.

Recentemente a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou como alto o risco da volta da paralisia infantil no Brasil, colocando o país em alerta máximo.

Campanha Paralisia Infantil – A ameaça está de volta. Entenda os riscos da Poliomielite e como você pode ajudar a não deixar esta ameaça retornar ao Brasil: www.paralisiainfantil.com.br

Locais de vacinação em João Pessoa e horários dos serviços:

Sábado (15):

Mangabeira Shopping: 8h às 16h

Domingo (16):

Ação da ‘Semana da Criança’

Centro Cultural de Mangabeira – 13h às 18h

De segunda a sexta-feira:

Centro Municipal de Imunização (CMI): – 8h às 16h

Policlínicas Municipais: – 7h às 17h

Unidades de Saúde da Família (USF): – 7h às 11h e das 12h ÀS 16h

Mangabeira Shopping: 13h às 22h