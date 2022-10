Emenda cidadã

Prefeito libera R$ 45 mil orientados por parlamentar para instituição Mixto Esporte Clube

13/10/2022 | 10:30 | 38

O prefeito Cícero Lucena liberou, na manhã desta quinta-feira (13), um total de R$ 45 mil em recursos para apoiar o trabalho do Mixto Esporte Clube da Paraíba, do bairro de Mangabeira. O valor foi orientado pelo vereador Dinho Dowsley, medida prevista pelo projeto Emenda Cidadã, que permite que parlamentares possam direcionar a aplicação de recursos do orçamento municipal em benefício da sociedade.

“Temos o compromisso de descobrir, valorizar e profissionalizar talentos. Por isso, é motivo de alegria apoiar o trabalho de pessoas que são apaixonadas pelo esporte e mantém essa chama acesa”, afirmou Cícero, que ainda destacou o sucesso da parceria com o Poder Legislativo, que tem possibilitado a ajuda a diversas instituições.

O vereador Dinho, responsável pela emenda, destacou que a instituição não conta com recursos próprios e precisa da ajuda do poder público. “Esse time feminino é muito importante, pois ajuda as jovens. A emenda vai possibilitar a continuidade e qualidade do trabalho”, afirmou.

O Mixto Esporte Clube faz um trabalho social no treinamento de futebol feminino, em todas as idades, e masculino sub-15, chegando a atender mais de 200 atletas. O clube garante alojamento, alimentação e acompanhamento de profissionais como fisioterapeuta e nutricionista. “É um trabalho social, que cuida desses indivíduos e os orienta para a vida no esporte”, explicou o presidente Marconi Silva.