Parceria da Prefeitura com UEPB leva Museu de História Natural à escolas municipais | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), firmou parceria com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) para que o acervo do Museu de História Natural seja levado para seis escolas municipais. A iniciativa faz parte do projeto ‘Museu vai à escola: exposição itinerante de história natural da UEPB – Conhecer para preservar’, que tem o objetivo de possibilitar aos estudantes o contato com o material histórico para que eles aprendam sobre a história da Paraíba.

O projeto é coordenado pelo curador do museu, o professor Dr. Juvandi Souza, e foi iniciado na Escola Municipal Lions Prata, no bairro do Catolé, na manhã desta quarta-feira, 5 de outubro. A ação prevê não só a ida do museu à escola, mas também a ida dos estudantes ao Museu de História Natural, localizado no mesmo prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, ao lado do Terminal de Integração. A ida ao museu será sempre 15 dias depois da ida da equipe do museu à escola.

A explanação foi feita pela pesquisadora bolsista, estudante do curso de História da UEPB, Thamires Cavalcante, com o acompanhamento da professora Priscilla Formiga. Ao longo da manhã, foram apresentados aos estudantes achados arqueológicos seculares e milenares que tratam da história de diversas localidades da Paraíba, além da fauna, flora, ossos humanos e fósseis.

Para a coordenadora de Educação Patrimonial da Seduc, Giovanna Aquino, a parceria com a UEPB tem por objetivo disponibilizar aos estudantes ferramentas capazes de ensinar sobre a história local de uma forma lúdica e atrativa. Além disso, a iniciativa também vai de encontro com o que prevê a meta 7.5 do Plano Municipal de Educação.

“A meta versa sobre a implementação de programas e/ou projetos pedagógicos, em parceria com instituições governamentais e movimentos sociais para atender a diversidade, educação quilombola, educação do campo, educação especial, educação em direitos humanos, cultura de paz, educação ambiental, educação profissional, entre outros, visando a melhoria do fluxo escolar e de aprendizagem”, disse Giovanna Aquino.

Durante a primeira ação desta etapa do projeto, o gestor-adjunto da escola e historiador, José Reneudo, pontuou a importância da troca de conhecimento com os estudantes.

“É extremamente enriquecedor você pegar as informações que vão sendo repassadas aqui, porque até uma informação, por mais simples que seja, sobre arqueologia e sobre pré história ou algo desse tipo, em algum momento pode servir para determinadas questões. Por isso, a gente não pode subestimar esse tipo de conhecimento, tudo é história”, destacou o professor José Reneudo.

CRONOGRAMA

19/10 Escola Municipal Frei Dagoberto Stucker09/11 Escola Municipal Anísio Teixeira16/11 Escola Municipal Tiradentes07/12 Escola Municipal Laura Menezes.

Codecom