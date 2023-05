28 de maio

Prefeitura de João Pessoa destaca o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher

28/05/2023 | 08:00 | 117

O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher é comemorado neste domingo (28). A data tem como objetivo principal trazer à tona um olhar da sociedade em relação aos direitos relacionados à gravidez, assim como à saúde das mulheres durante todo esse período.

Na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há um setor específico que cuida do público feminino: a Área Técnica de Saúde da Mulher. O serviço tem a finalidade de planejar, acompanhar e monitorar as ações, nas diversas linhas de cuidado, que envolvem a saúde feminina. Além disso, um dos papéis da área técnica é instigar a discussão entre todos os atores envolvidos nos três níveis de atenção à saúde, a fim de organizar fluxos assistenciais e, com isso, melhorar o acesso e a assistência integral prestadas às munícipes de João Pessoa.

“Nós, que fazemos a Área Técnica de Saúde da Mulher, oferecemos na nossa rede o planejamento familiar, toda a parte de cuidados ginecológicos, cuidados obstétricos com pré-natal, parto e puerpério. Além disso, cuidamos da prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de colo do útero e de mama. A prevenção e o acolhimento dos casos de violência contra a mulher também estão ligados às nossas tarefas diárias”, destacou Rosselle Leite, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher da SMS-JP.

Porta de entrada – De acordo com Rosselle, a porta de entrada para os serviços destinados aos cuidados da saúde do público feminino é a rede básica, através das unidades de saúde da família. Nesses serviços, as mulheres são acolhidas, atendidas e têm seus encaminhamentos realizados, de acordo com a avaliação das equipes de saúde.

Rede – A rede municipal oferta à população feminina uma série de serviços de assistência e promoção à saúde da mulher nas unidades de saúde da família, policlínicas, Centros de Práticas Integrativas, Academias da Saúde e Instituto Cândida Vargas (ICV).