Qualificação

Prefeitura oferta diversos programas de capacitação profissional para a população

02/10/2022 | 14:00 | 29

Ciente da importância de uma boa qualificação para que a população tenha condições de acesso às melhores vagas no mercado de trabalho, a Prefeitura de João Pessoa, num esforço integrado de várias secretarias, oferece uma série de cursos e oficinas para quem busca se qualificar.

As opções são as mais variadas. Só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), de janeiro a setembro desse ano, capacitou 1.863 pessoas dentro das ações do programa Eu Posso Aprender. Apenas nesse período, foram mais de 40 capacitações e cursos de qualificação profissional oferecidos ao público em geral. O programa também atendeu a públicos segmentados. Para artesãos, por exemplo, aconteceram dois ciclos de capacitação específicos, além de treinamentos para profissionais do setor turístico.

Entre as capacitações realizadas este ano estão: marketing de vendas; marketing pessoal; atendimento ao cliente; motivação profissional; funções administrativas; empregabilidade; atendimento ao turista; noções básicas de direito do consumidor; vendedor/promotor de farmácia; cuidador de idosos; futuro da moda; direitos básicos do trabalhador; e design de sobrancelhas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, através de cursos, capacitações e treinamentos, o trabalhador investe em seu capital intelectual e desenvolve suas habilidades profissionais, aumentando a probabilidade de se inserir mais rápido no mercado de trabalho.

“Sempre vimos que a melhoria da empregabilidade tem muito a ver com a capacitação das pessoas. Pensando nisso, criamos a Diretoria de Capacitação e Projetos. Por meio dela, conseguimos atuar em áreas específicas, direcionando capacitações para turismo, construção civil, artesãos, pequenos empreendedores, enfim, toda uma gama de profissionais que podem crescer e impactar positivamente nossa cidade”, disse.

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Seduhc) também promove cursos visando a qualificação da população. Recentemente, através do programa Acessuas Trabalho, foi realizado um curso sobre Microempreendedor Individual (MEI), que entregou certificados a 192 pessoas que têm ou pretendem abrir o seu pequeno negócio.

Outra pasta que está sempre qualificando jovens e adultos é a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Através dos Centros de Referência da Cidadania (CRCs), a Secretaria disponibilizou mais de 600 vagas de cursos profissionalizantes neste semestre.

Os cursos são nas áreas de pintura em tecido, fuxico, crochê, apliquê, bordado em fita, beleza e estética (barbeiro/manicure/corte de cabelo e escova), informática básica e informática básica para idosos. Só no primeiro semestre deste ano, foram certificadas 670 pessoas.

Idiomas – A Prefeitura também oferece cursos de línguas através do Centro de Línguas Estrangeiras (Celest), escola de idiomas da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Os cursos são divididos em seis níveis, nos três turnos, com aulas semanais e presenciais, que acontecem em um único dia da semana, com duração de até 2h30.

Atualmente, as vagas estão preenchidas, mas no início do próximo ano a coordenação do Celest deve abrir mais vagas, que podem ser ocupadas por alunos da rede municipal de ensino, professores, servidores da Prefeitura e público em geral.