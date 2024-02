João Pessoa Espectros realiza neste domingo seletiva para compor o time de 2024

O João Pessoa Espectros, vai promover neste domingo (18), a seletiva para descobrir novos jogadores. Os testes serão realizados no campo da Vila Olímpica Parahyba, na capital paraibana, a partir das 13h.

A seletiva é aberta para atletas a partir dos 18 anos de idade, que tenham interesse em praticar o esporte e integrar a equipe mais campeã do nordeste.

João Pessoa Espectros inicia formação do elenco para 2024

Durante os testes, os futuros jogadores serão avaliados por uma equipe multidisciplinar, além dos treinadores e jogadores da equipe. Serão realizados testes físicos e técnicos, com exercícios que incluem corridas curtas, agilidade, agachamentos, força, saltos e velocidade.

“É a oportunidade de integrar um dos times mais vitoriosos do país, que mesmo, sem experiência, nos dá a chance de encontrar peças importantes, muitas vezes, talentos ocultos, verdadeiras joias que podemos lapidar”, explicou Hermano Guerra, Presidente do João Pessoa Espectros.

As inscrições para o teste ainda estão abertas no valor de R$45 (taxa e camisa) e os interessados podem ser feitas, presencialmente, no evento. É recomendado que os atletas utilizem roupas confortáveis para a prática esportiva, além de chuteira, tênis e garrafa de hidratação.

Esse é o primeiro evento da equipe na temporada de 2024. No próximo domingo (25), os selecionados e jogadores com no máximo dois anos de experiência iniciam a pré-temporada. Para os torcedores da equipe, a entrada é franca, e a lojinha itinerante dos Fantasmas vai estar aberta com produtos.

O João Pessoa Espectros é um dos times mais bem-sucedidos do futebol americano brasileiro, tendo conquistado, ao longo da sua história, 11 títulos nordestinos e um bicampeonato nacional.

