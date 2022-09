Nesta segunda-feira

Secretaria de Saúde participa de ação alusiva ao Dia Mundial do Idoso no Parque Solon de Lucena

25/09/2022 | 08:00 | 73

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa vai participar de uma ação alusiva ao Dia Mundial da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro. A atividade é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) e acontece nesta segunda-feira (26), das 8h às 12h, no Parque Solon de Lucena (Lagoa), com serviços de saúde e assistência social, além de apresentações culturais de grupos de idosos.

De acordo com a coordenadora da área técnica de Saúde do Idoso da SMS, Irene Delgado, o objetivo das atividades é divulgar os direitos e as garantias da população idosa, estabelecidos pelo Estatuto do Idoso. “Queremos estimular nessa população a importância da convivência e da interação em grupo para o exercício de seus direitos e para a construção de uma sociedade mais inclusiva”, afirmou.

Durante toda a manhã serão ofertados serviços de saúde como aferição de pressão arterial, educação em saúde bucal, auriculoterapia, atividades físicas com o programa Saúde em Movimento, entrega da caderneta de saúde do idoso, cadastro dos idosos para o programa Remédio em Casa e para receber o cartão magnético que será utilizado no transporte coletivo, além de orientações sobre direitos da população idosa

Além do CMDI e SMS, participam da ação a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Programa de Apoio Psicológico no Idoso (PAPI) e Serviço Social do Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT).

Policlínica da Pessoa Idosa – A rede municipal de saúde oferece um serviço especializado para este público na Policlínica da Pessoa Idosa. No local, os idosos têm acesso a consultas de angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, neurologia, psiquiatria e reumatologia, além dos atendimentos de enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, assistência farmacêutica e assistência social.

O serviço também oferece a seus usuários os grupos temáticos, que estimulam o bem-estar e o interesse em atividades do dia a dia. Os temas desses grupos são memória, convivência, postura, autonomia e independência e homens em ação. Também é possível fazer o exame de eletrocardiograma, teste de glicemia e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais.

Para acesso aos serviços ofertados pela Policlínica, o idoso pode ser encaminhado pela USF em que é atendido ou ir diretamente ao local, que está localizado na Praça Caldas Brandão, em prédio anexo ao Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI). O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Outros serviços – Além da Policlínica da Pessoa Idosa, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza uma série de serviços de saúde direcionados para este público, desde os atendimentos de Atenção Básica até consultas e procedimentos especializados.

O atendimento para esse público, na rede municipal de saúde, inicia na Atenção Básica, por meio das unidades de saúde da família (USF), que acolhem suas necessidades básicas como consultas, exames, encaminhamentos, participação de grupos terapêuticos ou de convivência, práticas integrativas e complementares, além das atividades físicas nas praças ou academias de saúde. Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa conta com 35.580 idosos cadastrados nos serviços de Atenção Básica.

A população idosa também é contemplada na Atenção Especializada por meio das outras policlínicas municipais, centros de especialidades odontológicas e Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), além da rede hospitalar e serviços de urgência como as unidades de pronto atendimento (UPA).