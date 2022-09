Em Cuiabá

Prefeitura de João Pessoa é representada na 43ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno

23/09/2022

A Prefeitura de João Pessoa tem um representante na 43ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que acontece em Cuiabá, no Mato Grosso. É o controlador geral do Município, Diego Fabrício Albuquerque, que se juntou com representantes de mais de 35 controladorias brasileiras para dialogar sobre promoção da transparência na administração pública, melhorias no atendimento aos usuários, ferramentas para facilitar as atividades do cotidiano, dentre outras pautas que visam contribuir com a gestão pública no país.

A reunião ocorreu após o 18º Encontro Nacional de Controle Interno, realizado esta semana. Para Diego Fabrício, a participação no evento é de grande valia para parcerias futuras com órgãos e entidades de controle interno e externo da administração pública. “A Prefeitura de João Pessoa tem se destacado dentro do colegiado como uma gestão de boas práticas, integridade e governança, respeitando o cuidado com o cidadão e com os recursos oriundos dos impostos pagos. Nesta ordem, todos ganham, pois a melhor aplicação dos impostos leva a melhores investimentos na cidade”, ressaltou o controlador-geral do Município de João Pessoa.

Nesta semana, o controlador participou de palestras em prol da sociedade brasileira, como ‘O Papel das Políticas Públicas na promoção de igualdades’, ‘Equidade de gênero como instrumento de justiça no ambiente de controle interno’ e ‘Governança, ESG e Integridade: um caminho sem volta’. Também foram abordadas as temáticas envolvendo tecnologia, como ‘Licitações públicas’ e ‘Inovação e o impacto da WEB3, metaverso e Blockchain no controle interno’.