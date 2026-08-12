Leo Bezerra sorteia apartamentos e realiza o sonho da casa própria para 240 famílias

Cada número anunciado no painel era recebido com um sorriso, emoção e a certeza de um novo começo. Um a um, os futuros moradores descobriram o endereço da casa que agora poderão chamar de lar. Em meio a esse momento marcante, o prefeito Leo Bezerra realizou o sorteio dos 240 apartamentos do Residencial Rio Jaguaribe, empreendimento que vai realizar o sonho da casa própria de cerca de 800 pessoas do Jardim Veneza.

A solenidade foi realizada no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, e marcou mais um avanço da política habitacional da Prefeitura de João Pessoa. Além do Residencial Rio Jaguaribe, a gestão municipal mantém outros empreendimentos habitacionais em construção e desenvolve programas como o Cuidar do Lar e o Compra Assistida, que já beneficiaram centenas de famílias da Capital.

“O sorteio dos apartamentos é algo que não tem preço. Lembro-me de que, no lançamento do programa, ainda neste microfone, percebi que o sonho de muitas famílias se tornaria realidade; e agora, estamos vivendo essa concretização. Este foi um compromisso firmado anteriormente, de garantir a entrega das moradias e a regularização dos títulos de propriedade”, destacou o prefeito.

Após essa fase do sorteio, onde os moradores ficam sabendo em qual bloco e apartamento vão morar, a Secretaria Municipal de Habitação dará sequência com a vistoria, assinatura do contrato e, por fim, a entrega dos imóveis. “O empreendimento conta com infraestrutura completa, incluindo equipamentos públicos, escolas nas proximidades e acesso facilitado ao transporte coletivo”, destacou a secretária da Pasta, Socorro Gadelha.

Estrutura com acessibilidade – Em relação a estrutura do Residencial Rio Jaguaribe, o primeiro pavimento contemplará pessoas idosas, com deficiência e indivíduos com comorbidades. As unidades dos andares superiores, do primeiro ao terceiro, que foram sorteadas nesta sexta-feira, a partir de um banco de inscritos e habilitados junto a Secretaria de Habitação Social. Já a infraestrutura comunitária do entorno está em fase de conclusão. A área, que conta com serviços de saúde e educação nas proximidades, é totalmente urbanizada.

Novo endereço e dignidade – Suely Rodrigues de Oliveira é uma das beneficiadas. Na solenidade, a moradora agradeceu a chance de poder morar com dignidade e destacou a qualidade do seu imóvel, dizendo que foi tomada pela emoção de conhecer seu novo endereço. “Uma felicidade que eu quero compartilhar com todos os moradores, com todas as famílias que estão vivendo esse momento. Obrigada a Deus, ao prefeito e a todos da Prefeitura de João Pessoa”, agradeceu a moradora.

Mais residenciais – A gestão municipal também avança com outros empreendimentos habitacionais, como o Residencial Beira Rio, destinado a mais de 700 famílias do Complexo Beira Rio; o Residencial S II, com 64 unidades no Roger; o Residencial Das Nações, com 39 unidades no Centro; o Residencial Sanhauá, com 108 unidades no Varadouro; e o Residencial Rio Paraíba, com 128 unidades no Alto do Mateus.