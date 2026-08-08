Fundação Campeões do Amanhã amplia experiências e leva time sub-14 de futebol para amistoso em Natal

A Fundação Campeões do Amanhã (FCA), da Prefeitura de João Pessoa, proporcionou mais uma experiência de intercâmbio para seus atletas fora da Capital paraibana. Nesta sexta-feira (7), o time sub-14 de futebol participou de um amistoso contra o Rio Grande SAF, em Natal (RN). A atividade serviu como oportunidade de aprendizado e troca de experiências para os jovens atletas.

O presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio, destacou a importância de proporcionar aos atletas experiências fora de João Pessoa e o contato com equipes de outros estados. “Esses intercâmbios são muito importantes dentro do processo de formação dos nossos atletas. A Fundação Campeões do Amanhã não trabalha apenas pensando no resultado, mas também em proporcionar experiências que contribuam para o crescimento dos nossos jovens dentro e fora de campo. Enfrentar uma equipe de outro Estado, conhecer uma nova realidade e medir o nosso nível de competitividade são oportunidades que ajudam esses garotos a evoluir. É mais uma experiência que reforça o compromisso da Fundação com a formação integral dos nossos atletas”, afirmou.

A partida, que marcou a estreia do novo uniforme da Fundação Campeões do Amanhã, fez parte da preparação para a Copa Metropolitana Sub-14, que vai ocorrer em João Pessoa. A estreia será contra o Grêmio Paraibano no próximo sábado (15), na Arena da Graça.

“Estamos cumprindo a nossa missão de permitir que a garotada evolua. O Rio Grande SAF é um time que tem meninos que chamam a atenção do São Paulo, por exemplo. Já conseguiu ser contratado pelo São Paulo. É bom para os nossos atletas perceberem o patamar do adversário e, ao mesmo tempo, saberem que estamos muito próximos. O placar de 3 a 1 não reflete o jogo. Independentemente do placar, o que vale é a evolução, e essa evolução foi conquistada”, ressaltou o vice-presidente da FCA, Renato Martins.

O Rio Grande SAF foi fundado em 2024. Neste ano, a equipe terminou em terceiro lugar no Campeonato Potiguar Sub-15, alcançando sua melhor campanha na competição. O time foi eliminado na semifinal nos pênaltis e terminou com o melhor ataque do campeonato. O diretor de futebol do clube, Rafael Anjos, falou sobre a oportunidade de enfrentar um time forte como é o da Fundação Campeões do Amanhã.

“É muito importante um intercâmbio com uma equipe tão forte e que vem tendo resultados tão expressivos na Paraíba. A gente precisava de um desafio forte interestadual para testar a nossa equipe. É uma oportunidade de promover um desafio para esses garotos e o nosso clube está sempre de portas abertas para contribuir com a formação integral, não só no campo, mas também para a vida”, disse.

Fundação Campeões do Amanhã – É uma iniciativa voltada para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes (geralmente entre 8 e 17 anos), oferecendo modalidades gratuitas como futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica rítmica, triatlo, natação e tênis. O projeto atende atualmente mais de 2 mil alunos.