Impasse na base governista faz Lucas ir para convenção sem vice

Lucas Ribeiro (Progressistas), governador da Paraíba. divulgação/Secom-PB

O impasse na base governista fez o governador Lucas Ribeiro (PP) iniciar a sua convenção, nesta quarta-feira (05), sem um candidato, ou candidata, à vice-governadoria. A crise provocou uma reunião de horas na Granja Santana, mas os caciques do grupo não chegaram a um acordo.

De acordo com a legislação eleitoral, o nome pode ser escolhido até o dia 15 de agosto – data limite para o registro das candidaturas.

O impasse ocorreu entre o Republicanos, Hugo Motta e Adriano Galdino, e o Progressistas de Lucas e Aguinaldo Ribeiro.

Pelo que apurou o blog desde o início da semana, o Republicanos queria a vaga, mas o Progressistas condicionou a indicação à transferência de bases eleitorais para pré-candidatos a deputado da legenda.

O nome indicado internamente pelo Republicanos era o do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Os membros do Republicanos não aceitaram a transferência de bases.

Há também insatisfações de outros partidos aliados, como o PDT de Rafaela Camaraense, que também buscava a vaga. O presidente nacional da legenda, Carlos Lupi teria admitido a possibilidade de rever a aliança, em caso de não emplacá-la na chapa.