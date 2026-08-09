Clubes e agremiações esportivas celebram os 441 anos da Paraíba e de João Pessoa

O aniversário de 441 anos da fundação da Paraíba e de João Pessoa, celebrado nesta quarta-feira (5), foi lembrado por diversas agremiações esportivas do estado. Por meio das redes sociais, clubes de futebol e entidades esportivas publicaram mensagens de homenagem à data, destacando o orgulho de representar a capital e o estado nas competições em que atuam.

Entre os clubes da capital, Botafogo-PB e Auto Esporte utilizaram suas plataformas oficiais para celebrar a história de João Pessoa e reforçar a identificação com a cidade onde foram fundados. O Clube Cabo Branco, uma das mais tradicionais agremiações esportivas de João Pessoa, também prestou homenagem ao aniversário da cidade. O Mixto-PB, tricampeão paraibano de futebol feminino, seguiu o mesmo caminho e publicou uma mensagem celebrando a data comemorativa.

Campinense e Sousa também participaram das homenagens e publicaram mensagens, desta vez destacando o orgulho de representar a Paraíba. Outras equipes, como Basquete Unifacisa, Atlético de Cajazeiras, Esporte de Patos e Cruzeiro de Itaporanga, também utilizaram as redes sociais para celebrar os 441 anos de fundação da Paraíba.

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