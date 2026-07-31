Coordenadoria LGBT realiza oficina para alunos de graduação em Medicina da UFPB

Conhecer mais sobre as especificidades de determinados públicos no campo da saúde. Este foi o objetivo da oficina sobre acolhida à população LGBTQIA+ realizada pela Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa para alunos do curso de graduação em Medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A atividade ocorreu na tarde desta terça-feira (28) no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW).

A oficina consistiu em apresentar abordagens adequadas para o público LGBTQIA+, tirar dúvidas sobre os pronomes a serem usados, abordar a história do movimento da diversidade e, assim, ampliar o entendimento de estudantes que, possivelmente, atenderão a esta comunidade.

“Quando falamos em saúde, é importante que coloquemos a inclusão das pessoas LGBTQIA+ e foi com muita satisfação que recebemos e aceitamos este convite da professora Jaciara Santos. Quanto mais tivermos abordagens humanizadas que respeitem as especificidades das pessoas, mais avançamos para uma saúde cidadã e igualitária para todos” afirmou Geraldo Filho, coordenador da Promoção à Cidadania LGBT da Prefeitura de João Pessoa.

O convite partiu da professora Jaciara Santos, que está à frente da disciplina Internato em Saúde Coletiva 1. Ela acrescentou que os alunos também participam da disciplina Internato em Medicina da Família e Comunidade, com vivência em unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. “É importante que, a partir do princípio da equidade do Sistema Único de Saúde, os alunos possam oferecer mais atenção, acolhimento e cuidado a quem mais precisa, reconhecendo as vulnerabilidades e especificidades de cada grupo, a exemplo da população LGBTQIA+”, ressaltou a professora.

A aluna Conceição Formiga acrescentou que a oficina foi muito enriquecedora para a formação médica, pois ao longo do curso os alunos vão se deparar com estes debates em torno do tema população LGBTQIA+. “Me sinto extremamente grata pela oportunidade em fazer parte dessa troca de ideias e de conhecimento. Certamente, esse momento vai nos instigar ainda mais a pesquisar, a nos abrir mais à temática e a nos colocar como profissionais empáticos no cuidado com o paciente e como cidadãos mais respeitosos”, afirmou.

Oficinais – A Coordenadoria LGBT vem apresentando a oficina em vários órgãos. Na tarde desta segunda-feira (27), os servidores da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) participaram da capacitação. “É uma atividade muito necessária, pois oferece informações que podem ser aplicadas no cotidiano de todos os funcionários. A população diversa é uma realidade e precisa ser acolhida de forma igualitária com a cidadania que merecem”, disse Geraldo Filho.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Coordenadoria: 99394-3402.